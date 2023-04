Garcia esonerato dall’Al-Nassr

Il tecnico spagnolo paga un periodo non entusiasmante da 7 punti nelle ultime 4 in campionato e anche l’eliminazione dalla Supercoppa d’Arabia

Cambio in panchina per l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che ha deciso di esonerare Rudi Garcia, colpevole di non aver rispettato gli obiettivi del club che, dopo l’arrivo di CR7, si erano innalzati. L’allenatore ex Roma ha raccolto solo 7 punti nelle ultime 4, scendendo a -3 dalla vetta, ed è uscito dalla Supercoppa d’Arabia in semifinale, competizioni che con Ronaldo avrebbe dovuto vincere senza troppi problemi.

L’ufficialità dell’esonero, definito dalla società una risoluzione consensuale, è arrivata dopo il pareggio per 0-0 contro l’11esima in campionato e, secondo alcune fonti, dopo una lite tra lo spagnolo e Ronaldo, che poi avrebbe spinto la società a cambiare allenatore. Come sostituto di Garcia, l’Al-Nassr ha scelto di promuovere il coach dell’U19 Dinko Zelicic.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Davide Farina