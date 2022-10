Gabriel Barbosa l’ha fatto di nuovo: il Flamengo vince la Copa Libertadores

Ci pensa l’ex interista, come nel 2019, a regalare la terza vittoria nella storia del club rossonero nell’ennesimo derby brasiliano stavolta con l’Athletico Paranaense. Un match avaro di grandi emozioni

Finisce 1-0 per il Flamengo la finale di Copa Libertadores in cui ancora una volta si sfidavano due squadre brasiliane. Rossoneri contro l’Athletico Paranaense di Felipe Scolari. Quest’ultimo paga a caro prezzo l’ingenuità di Pedro Henrique che a pochi minuti dall’intervallo entra in maniera scomposta su un avversario procurandosi il secondo giallo. L’espulsione spiana la strada al Flamengo che pochi istanti dopo trova la giocata decisiva: Everton Ribeiro mette in mezzo all’area un cioccolatino che Gabriel Barbosa deve solo spingere in rete. L’ex nerazzurro sigla la rete, come nel 2019 quando ne segnò due, che risulterà decisiva per il trionfo finale. Nella ripresa poche emozioni e al triplice fischio il Flamengo può alzare la sua terza Copa Libertadores dopo 1981 e 2019. Quella di Dorival Junior è una squadra ricca di vecchie conoscenze del calcio europeo come ad esempio Filipe Luiz, Vidal, David Luiz, Pulgar oltre al capitano storico Diego. Proprio l’ex juventino ha sollevato il trofeo al cielo dell’Ecuador che ospitava l’atto finale nell’Estadio Monumental.

Glauco Dusso