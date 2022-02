Gabbiadini che sfortuna! Crociato rotto e la Sampdoria va su Giovinco

Sfortunato l’attaccante doriano che nel suo momento migliore si infortuna nel match contro il Sassuolo, la società corre ai ripari con l’ex attaccante di Juve e Parma ora svincolato

Brutte notizie arrivano dall’infermeria per Marco Giampaolo. Neanche il tempo di festeggiare la roboante vittoria sul Sassuolo che bisogna preoccuparsi per Manolo Gabbiadini. L’attaccante, che stava vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera, è uscito anzitempo dal match. Gli esami hanno dato l’esito che tanto si temeva: rottura del crociato anteriore sinistro e stagione finita. La dirigenza blucerchiata appresa la notizia si è subito cautelata irrompendo sul mercato degli svincolati. Il prescelto è Sebastian Giovinco, svincolato dopo l’esperienza in Medio Oriente nel Al Hilal . Sarà quindi lui a riempire la casella in attacco per l’ultima parte di stagione. Il reparto avanzato doriano avrà come punto fermo Caputo e poi bisognerà capire come vorrà agire Giampaolo che avrà a disposizione il nuovo arrivato Supryaga, l’eterno Quagliarella e, appunto, l’incognita Giovinco.

Glauco Dusso