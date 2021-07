G.O.A.L. – La curiosa storia dell’inno di Euro ’80

Esegesi di quello che fu l’inno dell’Europeo in Italia e che ebbe ancor più fortuna come sigla del primo grande cartone animato sul calcio

We are Eurokids, take us along! Se vi nominassi un certo Shingo Tamai, che mi rispondereste? gli over 40 lo sapranno, per gli under invece…consiglio di proseguire la lettura.

Quarantun anni fa, dunque. E’ il 1980, l’Italia si appresta a diventare di nuovo ombelico del mondo, vent’anni dopo l’Olimpiade romana e dieci anni prima delle notti magiche di Bennato e della Nannini. Il calcio comincia a cambiare la pelle, dall’istituzionalità e sacralità del rito si passa alla spettacolarizzazione del tutto, ed Euro ’80 diventa un piccolo laboratorio di sperimentazioni. Ormai la maggioranza delle televisioni monta il tv color e l’inesorabile avanzata delle tv private –capitanate dalla Fininvest di Berlusconi– inducono anche il mondo del calcio a rinnovarsi nella gara dell’audience.

Avviene dunque che il Comitato organizzatore dell’Europeo cerchi un pezzo orecchiabile, di facile presa (qualcuno direbbe catchy). Il panorama è oltremodo fiorente, la stagione della musica elettronica vive la sua età dell’oro. Tra prog e sintetizzatori, ma anche tra Dik Dik, PFM, Giorgio Moroder e un certo Franco Battiato.

Le sigle televisive ne beneficiano allo stesso modo, molte di loro sono dei piccoli capolavori che ancora adesso noi ex giovani canticchiamo a tutto spiano.

Tra queste c’è un “naso di legno, cuore di stagno” che di nuovo risveglia le sinapsi dei nati negli ottanta. A comporla c’è un certo Luigi Lopez, che è poi lo stesso che canta il pezzo. Il successo è immediato (e non sarà l’unico del produttore e musicista), così tanto che gli organizzatori di Euro ’80 scelgono proprio Lopez per la stesura dell’inno ufficiale.

Ecco dunque G.O.A.L., cantata dagli Eurokids: collettivo inglese composto per l’occasione, in un periodo storico in cui mai come allora la commistione tra musica italiana e d’oltremanica fu così intensa. Pezzo scritto a sei mani con Gordon Faggetter (allora marito di Patty Pravo) e Paolo Dossena, e che in realtà fu un campionamento di Going Down Mexico, brano dei Cyan di cui lo stesso Luigi Lopez faceva parte. Eseguita negli stadi dalla banda della Guardia di Finanza prima delle partite di Euro ’80, ebbe un discreto successo. Il boom vero però, arrivò come sigla di Arrivano i Superboys, il primo vero anime sul calcio. Esatto, i nonni di Holly e Benji.

Shingo Tamai, dunque. Il tipo in foto, protagonista del cartone conosciuto in Giappone come Akakichi No Eleven (letteralmente gli undici color rosso sangue), pubblicato in patria nel ’71 e in onda nelle tv italiane proprio dal 1980. C’è da dire che a differenza di Holly Hutton, sempre troppo perfettino e bravo ragazzo, il buon Shingo snobba gli studi, corre appresso alle ragazze e scansa le fatiche degli allenamenti. E’ un talento e nessuno deve permettersi di metterlo in riga. Tantomeno Tempei Matsuki, ex portiere del Giappone medagliato alle Olimpiadi del ’68, che lo prende di petto e riuscirà solo in seguito ad imporgli i suoi metodi poco ortodossi.

Da lì alla supersfida contro i brasiliani sarà un continuo rutilare di robe allucinanti, come l’oriundo nippobrasiliano il cui allenatore gli rinforza le caviglie passandoci sopra con le ruote di un fuoristrada (!!!) o il portiere Kamioka Go, che para ad occhi chiusi. Curiosità: la prima versione italiana del manga è uscita il 27 maggio scorso, oltre cinquant’anni dopo la prima edizione giapponese. Un’eternità.

Riscaldiamo le ugole in vista di oggi dunque -ma senza esagerare, di voce ce ne servirà stasera, e parecchia – e facciamoci un tuffo nel passato:

Now it’s 1980, been waiting so long/ for this is a good year, wine football and songs/ everyone get ready now we’re going to see/ the best goals in football made in Italy

(E’ il 1980, non ne vedevamo l’ora / Perchè questa è una grande annata, tra vino, pallone e canzoni / Mettetevi tutti comodi, adesso vedremo i migliori del calcio made in Italy)

Three cheers for Europe and three for the cup / three more for the champions / and one goal for love / let our voices ring out / so their heroes that come / all the way from Naples, Milan ,Turin and Rome.

(Tre urrà per l’Europa/ e tre per la coppa/ altri tre per i campioni / e un gol per l’amore / facciamo sentire la nostra voce / quando verranno i nostri eroi / da ogni parte di Napoli, Milano, Torino e Roma)

Now singing ‘G’ It’s great to be here /‘O’ always is going on field / and it’s ‘A’, oh!, ‘L’ the band’s here / and it’s a long long way…goal! we’re going to see the game!

(E adesso cantiamo, G: è bello essere qui / O, siamo sempre sul campo da gioco / e adesso A ed L, la band è qui / ed è un lungo viaggio… goal! Andiamo a vedere la partita)

Dalla enorme scaramanzia per cui rifuggo le Notti Magiche e il Nessun Dorma, convinto che portino una sfiga pazzesca, c’è l’alternativa cartoonesca. Mi resta solo da chiedervi: siete pronti per stasera?



Valerio Campagnoli (Fonti Yamato Video, RCA Italiana, GamTv)