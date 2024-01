Fuori Mou dentro DDR: opinioni e cambiamenti

Tempo di lettura 3 minuti

In questo articolo andremo ad analizzare l’esonero di Mourinho e le novità che De Rossi porterà alla Roma

I Friedkin hanno deciso di esonerare José Mourinho e di prendere al suo posto Daniele De Rossi nonostante la poca esperienza per ‘salvare’, a detta loro, la stagione. Personalmente penso che sarebbe stato giusto dare ancora tempo ad un allenatore che, in due anni, ha vinto una Conference e ha giocato una finale di Europa League. La Roma è fuori solo dalla Coppa Italia ed è ancora in corsa per i suoi obiettivi in campionato ed Europa nonostante l’ultimo periodo poco brillante. Avrei quantomeno atteso di vedere la doppia sfida contro il Feyenoord prima di prendere una decisione vista la capacità di Mourinho di accendersi e accendere i giocatori nelle serate europee e anche come forma di rispetto per un allenatore che ha portato un trofeo dopo 14 anni. Senza considerare poi la popolarità a livello di brand che il portoghese ha portato e anche la capacità dello stesso di attirare giocatori importanti. La scelta di De Rossi è una scelta parafulmine visto che difficilmente i tifosi della Roma andranno a protestare contro una leggenda come lui. Il problema, se così lo vogliamo chiamare, è che il classe ’83 ha pochissima esperienza in panchina: 17 gare tra Serie B e Coppa Italia con la SPAL in cui ha raccolto 3 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.

Come cambierà la Roma con De Rossi in panchina? A livello tattico dovrebbe cambiare poco. L’ex capitano giallorosso predilige il 3-4-2-1 e il 3-4-1-2, moduli che si sposano bene con la rosa attuale. Il ballottaggio, se così lo vogliamo chiamare, dovrebbe essere tra Belotti e Pellegrini. Porterà sicuramente tanta grinta e cuore visto il personaggio e il passato che ha.

Bisognerà poi capire le situazioni di Smalling e Renato Sanches. Il primo è stato visto in campo nell’allenamento di ieri facendo una piccola corsa e ha scritto un lungo messaggio su Instagram in cui dice di non aver mai detto o pensato di voler lasciare la Roma e che il suo è un recupero difficile che va fuori dal suo controllo. Precisa anche che durante la riabilitazione ha preso antidolorifici e senza essersi mai opposto. Il secondo, dopo aver rimosso le foto con la maglia giallorossa dal suo profilo Instagram, ha scritto anche lui un messaggio in cui sostiene di non aver mai eliminato tali foto e che lui è quello che soffre di più quando non può giocare per infortunio.

Personalmente, in caso di esperienza negativa alla Roma, spero che la crescita e la carriera di De Rossi da allenatore non vengano intaccate o rallentate, come purtroppo è successo ad altri giovani allenatori in passato. Spero anche che il campione del mondo riesca ad esprimere le proprie idee e riscattarsi dopo una la brutta esperienza alla SPAL.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina