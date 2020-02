Frosinone no limits, frenata Spezia, Salernitana e Cittadella in risalita, impresa Venezia

In serie B nella giornata numero 25 il Benevento schianta l’Entella mentre dietro continua la bagarre per promozione e playoff, il Livorno sempre più giù

Venticinquesimo turno in cadetteria e Inzaghi ha fretta di andare in vacanza. Non accenna a diminuire la concentrazione delle Streghe che vincono largo a Chiavari e veleggiano verso la promozione. Subito sotto non si ferma più il Frosinone, lo Spezia, invece, inciampa a Trapani. Il Crotone vince e si porta al quarto posto in piena corsa per il salto in massima serie. Ventura e la sua Salernitana si rifanno sotto, precipita ancora più giù il Pordenone che non ne vuole sapere di uscire dalla crisi. Bene il Chievo che torna a vedere la luce. In coda Livorno in caduta libera, il Trapani prende un punto mentre il Venezia fa l’impresa vincendo a Pisa. Ecco nel dettaglio gli altri match di giornata.

Nell’anticipo del venerdì il Frosinone vince anche a Cosenza. I ciociari chiudono la pratica già nella prima parte nel giro di sei minuti. E’ quello il tempo che intercorre tra il vantaggio firmato Dionisi e il raddoppio di Novakovich. Niente da fare per Pillon e i suoi, i gialloblu di Nesta si portano in solitaria al secondo posto.

Nella giornata di sabato spicca il rinvio di Ascoli-Cremonese per i problemi legati al Coronavirus. Si è giocato a Cittadella dove i padroni di casa si sbarazzano della Juve Stabia per 3-0. Il tabellino vede i nomi di Iori due volte, la prima dal dischetto, e Proia. Ragazzi di Venturato che si riavvicinano alla zona promozione. Il Trapani impone lo stop a un lanciatissimo Spezia. Sono proprio i siciliani ad andare in vantaggio grazie a Pettinari ma Gyasi, poco prima dell’intervallo, sigla il punto dell’1-1 che sarà anche il risultato finale. Ultimi minuti in dieci per il Trapani dopo il rosso a Pirrello.

Batosta casalinga per la Virtus Entella che non può nulla contro la capolista Benevento. Finisce 4-0 per i campani, mattatori di giornata Sau, Insigne, Viola su rigore e Coda. Colpaccio del Venezia che va a vincere a Pisa. I nerazzurri si portano avanti con il solito Masucci, pareggio immediato di Aramu dagli undici metri e rete decisiva di Longo.

Le gare domenicali certificano la crisi profonda del Pordenone che perde in casa contro il Chievo. E’ sufficiente ai clivensi un gol nella prima frazione di Garritano. I neroverdi precipitano dal secondo posto di qualche giornata fa fino all’ottavo e sono quasi fuori dalla zona playoff dopo il sorpasso proprio dei gialloblu. Importante successo della Salernitana che in casa castiga un’altra squadra ormai alle corde, il Livorno. Basta la rete di Djuric dopo sei minuti e i tre punti rimangono così in Campania. Nettissima la vittoria del Crotone che tra le mura amiche surclassa il Pescara. Un gol dietro l’altro firmati Simy, Messias, Armenteros e Benali. L’onore della squadra di Legrottaglie è salvato da Galano che sigla il gol della bandiera.

Chiude il turno il posticipo di domani sera tra Perugia ed Empoli.

Risultati serie B 25^ giornata

Cosenza – Frosinone 0-2

Ascoli – Cremonese rinv.

Cittadella – Juve Stabia 3-0

Trapani – Spezia 1-1

Virtus Entella – Benevento 0-4

Pisa – Venezia 1-2

Pordenone – Chievo 0-1

Salernitana – Livorno 1-0

Crotone – Pescara 4-1

Perugia – Empoli (24/02 h. 21.00)

Classifica: Benevento 60, Frosinone 43, Spezia 41, Crotone 40, Salernitana, Cittadella 39, Chievo 37, Pordenone 36, Virtus Entella 35, Empoli*, Perugia* 33, Pescara, Juve Stabia 32, Ascoli*, Venezia 31, Pisa 30, Cremonese* 26, Cosenza 23, Trapani 20, Livorno 14.

*1 partita in meno

Glauco Dusso