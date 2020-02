Frosinone la scalata continua, imprese Venezia e Perugia, risorge l’Empoli

In serie B la terza di ritorno compatta la lotta alla promozione diretta dove approfittano ciociari, umbri e Cittadella, male Pordenone e Chievo

Terza di ritorno in cadetteria, il Benevento si permette una giornata di pausa mentre dietro si fanno avanti le pretendenti al secondo posto e ai playoff. Cadono ancora il Pordenone e il Crotone, sorride il Frosinone. Il Cittadella torna a correre vincendo a Trapani, così come lo Spezia che ha anche una partita in meno. Il cambio in panchina fa bene ad Ascoli ed Empoli. Match incredibile a Cremona, molto male il Chievo in casa. Dietro sprofonda il Livorno, boccata d’ossigeno per il Venezia. Vediamo nel dettaglio i match di giornata.

Nell’anticipo del venerdì spettacolare incontro tra Cremonese e Pisa. La spuntano i toscani al 93′ dopo essere andati sotto di due gol viste le segnature grigiorosse di Deli e Palombi. Minesso e Masucci riportano le sorti in parità e Birindelli firma il sorpasso ospite. La squadra di Rastelli, però, riagguanta il match grazie a Piccolo. Quando la gara pare incanalarsi verso il pareggio ecco il colpo di scena finale: espulsione nei padroni di casa per Torrenova e gol decisivo dei nerazzurri con Pisano, tutto nei minuti di recupero. Finale agitato ma tre punti che vanno ai ragazzi di Luca D’Angelo.

Le gare del sabato vedono l’importante vittoria del Frosinone che supera allo Stirpe la Virtus Entella. Decisiva la rete a inizio ripresa di Dionisi che suggella il buon momento della squadra di Nesta. Continua, invece, il periodo no del Livorno che rimane ultimo in classifica e saluta Paolo Tramezzani esonerato, tornerà Breda alla guida della squadra. Pesante la debacle casalinga dei toscani che perdono 3-0 contro l’Ascoli di Guillermo Abascal, tecnico della primavera, che ha sostituito momentaneamente l’esonerato Zanetti. Già annunciato, infatti, l’arrivo di Roberto Stellone sulla panchina bianconera. Firmano il successo marchigiano la doppietta di Trotta e la rete di Morosini.

Cade in Liguria il Pordenone nel confronto con lo Spezia. Il successo di misura dei bianconeri è siglato nel secondo tempo da Ricci. Nel finale espulso Maggiore tra i padroni di casa. Tonfo casalingo del Trapani che ne prende tre dal Cittadella. Giustizieri dei siciliani Proia, Diaw e Pavan. L’arrivo di Marino fa subito bene all’Empoli che supera in maniera perentoria il Crotone al Castellani. Ancora a segno Tutino che sblocca il match, raddoppia poi Mancuso. Prova a riaprirla Crociata ma nella ripresa Henderson chiude ancora i discorsi per quello che sarà il 3-1 finale a favore degli azzurri.

Grandi sorprese nelle gare della domenica a cominciare dal Bentegodi dove il Venezia si prende l’intera posta contro il Chievo. E’ sufficiente ai lagunari un gol di Capello nel primo tempo, i padroni di casa non riescono a riacciuffare il risultato. Altra vittoria in trasferta questa volta a Castellammare dove il Perugia di Serse Cosmi vince contro la Juve Stabia. Vantaggio umbro dal dischetto firmato manco a dirlo da Iemmello, Vespe che pareggiano con Canotto ma nella ripresa ancora Iemmello, sempre dagli undici metri, regala i tre punti ai biancorossi. Parità nel match del Vigorito tra Benevento e Salernitana. Si portano avanti gli ospiti con Djuric ma Sau impatta il match per i giallorossi. Nel finale rosso ad Improta per i padroni di casa.

Chiude il turno il posticipo di domani sera tra Pescara e Cosenza.

Risultati 22^ giornata

Cremonese – Pisa 3-4

Frosinone – Virtus Entella 1-0

Livorno – Ascoli 0-3

Spezia – Pordenone 1-0

Trapani – Cittadella 0-3

Empoli – Crotone 3-1

Chievo – Venezia 0-1

Juve Stabia – Perugia 1-2

Benevento – Salernitana 1-1

Pescara – Cosenza (03/02 h. 21.00)

Classifica: Benevento 51, Pordenone 35, Frosinone, Crotone 34, Cittadella, Perugia, Salernitana 33, Spezia*, Virtus Entella 31, Chievo, Ascoli 30, Pescara*, Pisa 29, Juve Stabia 28, Venezia, Empoli 27, Cremonese* 23, Cosenza* 20, Trapani 19, Livorno 13.

*1 partita in meno

Glauco Dusso