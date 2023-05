Frosinone in Serie A: l’ultima volta quattro anni fa

Ciociari nuovamente promossi in massima categoria. Decisivo il 3-1 rifilato ieri alla Reggina proprio al Benito Stirpe. Festa grande per i ragazzi di Fabio Grosso

Festa grande per il Frosinone. Dopo 4 anni, sarà di nuovo Serie A. Ciociari matematicamente promossi con tre turni di anticipo grazie al 3-1 rifilato ieri sera alla Reggina in occasione della 35esima giornata di Serie B. In gol, Borrelli, Insigne su rigore e Caso. Inutile il momentaneo di 2-1 di Hernani. Frosinone in Serie A con pieno merito. Prima volta per Grosso. Arrivato nel marzo del 2021, dopo i playoff sfumati lo scorso anno, il campione del Mondo 2006 è stato l’artefice di questa straordinaria cavalcata: 71 punti, 54 gol e 21 subiti in 35 giornate. Chapeau! Per il Frosinone sarà la terza volta assoluta in Serie A dopo le due precedenti volte: 2015-16 e 2018-19, entrambe terminate al 19esimo posto e con la retrocessione.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Sportface