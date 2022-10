Frosinone e Genoa top, sorpresa Ternana: serie B più incerta che mai

Dopo dieci giornate il torneo cadetto si conferma il più equilibrato di tutti, niente è dato per scontato con capoliste che si alternano, imprevisti anche in coda alla classifica

Fare pronostici sulla serie B è praticamente impossibile. Ogni partita è all’insegna dell’incertezza, le previsioni antecedenti alla gara vengono spesso ribaltate. Non importa se hai la rosa più forte, se vieni dalla A, il campo è l’unico a parlare. Ecco perché ogni settimana i sorpassi e i controsorpassi sono il pane quotidiano in cadetteria. Lunedì sera l’ultimo match della decima giornata e guarda caso un’altra mezza sorpresa, l’Ascoli che batte il Cagliari.

Dopo diversi avvicendamenti, passato quindi il turno numero dieci, in vetta troviamo due squadre, Frosinone e Genoa. I ciociari di Fabio Grosso sono probabilmente gli inaspettati protagonisti, i rossoblu un po’ meno. Per adesso si confermano come squadre più costanti ma occhio a dirlo troppo in fretta. Dietro di loro, infatti, ecco la vera e propria rivelazione di questa prima parte di torneo. Parliamo della Ternana di Cristiano Lucarelli che a due sole lunghezze (19 punti contro i 21 del duo di testa) si candida fortemente ad essere l’outsider dell’anno.

Impossibile però sbilanciarsi. Nel giro di sette punti gravitano ben dieci squadre. Dopo la Ternana subito a seguire ci sono Bari e Reggina, che sono state in testa poco tempo fa e ora inseguono. Poi il Brescia e un’altra grande sorpresa, il Sudtirol. Dopo un inizio da dimenticare l’arrivo di Bisoli a Bolzano ha soverchiato la vecchia situazione inanellando una serie di risultati positivi che colloca i neopromossi in zona playoff. Solo il tempo ci dirà quanta strada può fare questa formazione al primo anno di B. In rapida successione seguono Parma, sempre alle prese con alti e bassi, Ascoli e Cagliari. I sardi stanno finora deludendo, sono infatti più i dolori delle gioie per i ragazzi di Liverani. Il tempo comunque c’è per recuperare.

Recupera posizioni la Spal di Daniele De Rossi, fresco di prima vittoria in panchina della sua carriera, il roboante 5-0 inflitto al Cosenza sabato. Bene anche il Modena che si è rimesso in carreggiata, dietro i canarini ecco appunto il Cosenza e il Cittadella a quota 11.

Ora inizia il treno delle deluse. Si parte con il Pisa (10 pt.) che con la vittoria dell’ultimo turno ha ripreso un po’ d’ossigeno. A seguire arrivano a quota 9 il Benevento di Cannavaro, rimasto alla guida dopo le sue dimissioni respinte, il Palermo e il Venezia. Lagunari forse i più deludenti vista la rosa a disposizione di Javorcic. Nove punti anche per il Como che dopo un mercato in pompa magna sta pagando sul campo un inizio tutt’altro che roseo. Fanalino di coda a quota 7 il Perugia che dopo gli stravolgimenti in panchina è ripassato dal via riprendendo con sé Fabrizio Castori, esperto della categoria che già con la vittoria di sabato spera di portare la nave in porto a fine stagione.

Di tempo ce n’è ancora tanto, i saliscendi sono appena cominciati. Se la serie A si fermerà per il mondiale noi non ci preoccupiamo, questa B può tenerci davvero compagnia.

Glauco Dusso