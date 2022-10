Franck Ribéry, un altro pezzo di storia che se ne va

Il Campione francese ha annunciato il suo addio al calcio giocato, ma non lascerà Salerno

E così è accaduto anche per Franck, alla veneranda età di 39 anni, 6 mesi e 14 giorni è arrivato il fatidico giorno in cui si è dovuto arrendere all’evidenza. Una decisione amara ovviamente, ma forse lo è ancora di più perché non ha potuto farlo calpestando per un’ultima volta il tanto amato terreno verde. I suoi problemi fisici lo hanno frenato nelle ultime stagioni e, in quest’ultima, l’infortunio al ginocchio non gli ha permesso praticamente di giocare se non nella prima uscita stagionale e poco più. Abbiamo sempre ammirato anche l’uomo Ribéry e non solo il calciatore e anche in questo ultimo momento ammiriamo la sua decisione di non lasciare la Salernitana, ma di restare con un ruolo societario. Siamo sicuri che avrebbe potuto valutare tante altre situazioni, ma con questa sua permanenza notiamo anche lo spessore umano, sentimentale, del francese. Onore a lui per quanto fatto in campo e in bocca al lupo per il futuro.

Fonte foto: ilfattoquotidiano.it

Luigi A. Cerbara