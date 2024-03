Francia: Maignan non si allena con la squadra, riposo precauzionale

Tempo di lettura 1 minuto

Il portiere del Milan, apparso affaticato già dopo la sfida col Verona, è stato convocato dai transalpini ma finora non ha preso parte alle sedute di preparazione delle amichevoli con Germania e Cile

Negli ultimi anni Mike Maignan è stato perseguitato dagli infortuni, tanti, soprattutto per un portiere. L’allerta è massima, sia da parte del Milan che da parte della Francia. Dopo la partita contro il Verona di domenica, l’estremo difensore rossonero ha risentito di qualche problema muscolare ma nonostante ciò è stato convocato in nazionale. Il CT Deschamps però per il momento ha scelto la via della cautela, tant’è che Maignan oggi è rimasto a riposo e non si è allenato col resto della squadra. Nei prossimi giorni lo staff medico francese valuterà meglio le sue condizioni per capire se e come impiegarlo nelle due amichevoli in programma sabato contro la Germania e martedì contro il Cile.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.virgilio.it)