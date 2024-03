Francesco Camarda: prima osannato adesso desiderato

Tempo di lettura 3 minuti

Il più che promettente attaccante del Milan, il “ragazzo” dei record, sembra essere in stallo tra la decisione di firmare il suo primo contratto da professionista con la società che lo ha fatto crescere e la rincorsa ai milioni inglesi

Una nuova telenovela è cominciata in casa rossonera o, più probabilmente, nella cronaca sportiva che le ruota intorno, perché nulla sembra trapelare dall’interno di Casa Milan. Intanto si è cominciato con il “taglia e cuci” relativo a quella che sarà la firma sul primo contratto da professionista del giovane attaccante rossonero Francesco Camarda. L’esordiente recordman di Serie A (leggi qui) ha compiuto 16 anni il 10 marzo scorso e può quindi apporre la prima fatidica firma, con una durata però non superiore ai tre anni e come si poteva immaginare, sono scattate le prime fantasie ricorrenti in queste situazioni. Infatti, pur non essendo un titolare in prima squadra, pur non essendo ancora un top player, si vocifera di cifre e richieste roboanti per apporre “quella” firma. Dall’altra parte della medaglia però si rassicura che il ragazzo sia più che sereno ed intenzionato a rimanere in rossonero. Insomma il tira e molla classico di queste situazioni.

È l’83’ di Milan-Fiorentina quando si scrive una pagina di storia: Francesco Camarda entra in campo e diventa il più giovane esordiente della storia della Serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni

Cerchiamo di analizzare minimamente la situazione che solitamente ruota intorno ad un calciatore delle giovanili. Abbiamo spesso sentito, proprio in relazione allo stesso Milan, ma così come per tutte le altre squadre, dell’acquisto di giovani promesse, una cosa assolutamente normale, così come si fa calciomercato per la prima squadra, altrettanto avviene per le formazioni più giovani. Ebbene un calciatore come Camarda ha praticamente mercato da sempre e se ha deciso di restare in rossonero, allora vuol probabilmente dire che, sotto ogni aspetto, la società gli ha garantito un ottimo presente e così, siamo certi, farà per il futuro. Quello che può interessare ad un calciatore di 16 anni che si affaccia al professionismo, è sicuramente l’aspetto economico, come per ogni lavoro d’altronde, ma altrettanto certamente, se non maggiormente, è l’aspetto tecnico, un progetto che gli consenta di avere un futuro attraverso una crescita, permettendogli anche di valutare le intenzioni del club e le attenzioni che gli riserva. Dall’altra parte, il Milan facendolo esordire giovanissimo, consentendogli di scrivere un record importante, ha già dato un segnale di quanto tenga al ragazzo e quanto creda in lui. Noi di Passione del Calcio siamo convinti che il matrimonio si farà e che l’attesa sia dovuta soltanto ad un aspetto molto importante come quello temporale. Firmare il primo contratto da professionista a fine stagione significherà infatti portare la scadenza al 2027, anziché al 2026 come accadrebbe se firmasse in questo lasso di tempo. Dettagli, ma sono i dettagli che spesso fanno la differenza e le strategie sono importantissime per ottenere i risultati migliori.

