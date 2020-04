Formazione top under 21 serie A: l’attacco

Durante il periodo di pausa forzata abbiamo provato a schierare l’undici titolare dei migliori giovani del campionato italiano , in questa terza parte il reparto avanzato

Abbiamo già analizzato difesa e centrocampo di questa ipotetica formazione con gli under 21 più talentuosi della serie A. Modulo 3-4-3, difesa con Donnarumma in porta e terzetto formato da Bastoni, de Ligt e Kumbulla. In mezzo da destra a sinistra troviamo Zaniolo, Tonali, Traorè ed Elmas.

In questo terzo ed ultimo capitolo vediamo l’attacco.

Si tratta di un tridente molto ben assortito con due ali di talento e un centravanti fisico e tecnico.

Sulla trequarti destra ecco Dejan Kulusevski. Sta facendo sfracelli al Parma e la Juventus, bruciando la concorrenza, se lo è già assicurato per la prossima stagione. Il 19enne svedese di origini macedoni è costato ai bianconeri 35milioni più 9 di bonus ed è una delle migliori ali/trequartisti del torneo. Preferisce giocare sulla destra perché essendo mancino può rientrare sul piede preferito e tirare in porta. Grande fisico ma dotato di una tecnica al di sopra della media ha già fatto vedere quello che può combinare. Nella stagione in corso, fermata per l’emergenza sanitaria, ha messo a segno 5 reti e fornito 7 assist. La Juve non si è fatta sfuggire il talentuoso attaccante, ennesimo colpaccio dell’Atalanta che realizza un’altra notevole plusvalenza. Ora starà a lui confermare quanto di buono ha fatto vedere anche in una piazza importante come quella di Torino.

Dirimpettaio di Kulusevski è Justin Kluivert che sotto la guida di Fonseca sta continuando il suo processo di maturazione. Ancora un po’ troppo discontinuo ma nell’annata attuale ha mostrato sicuramente di più rispetto alla stagione passata. Velocità impressionante e dribbling le sue armi migliori, inoltre usa entrambi i piedi. Al suo attivo quest’anno in campionato ci sono 4 reti e 2 assist ma anche in Europa League ha dato un importante contributo andando a segno 3 volte. Se darà continuità alle sue prestazioni potrà diventare di sicuro un giocatore importante in futuro, quello che si augura anche suo padre Patrick.

Punta centrale si piazza Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina. Il 20enne serbo è salito alla ribalta mettendo in fila tutta la concorrenza del reparto avanzato fiorentino. Gran precampionato, è partito in sordina in serie A ma piano piano si è ritagliato il suo spazio. Grandi mezzi fisici, 190 cm di potenza e tecnica, è a quota 6 gol in 22 presenze in campionato. Ha bisogno di giocare e trovare il ritmo ma se le premesse sono buone il futuro può essere radioso. Piedi per terra e lavorare.

In panchina c’è grande concorrenza per i titolari. In primis ecco Rafael Leao, colpo estivo del Milan dotato di grandi mezzi tecnici come ha dimostrato in qualche occasione. Ancora troppo altalenante chissà se il Milan continuerà a puntarci. A seguire ci sono due ragazzi della sponda opposta del Naviglio, Pinamonti e Sebastiano Esposito. Il primo dopo vari prestiti si è accasato al Genoa anche se il filo diretto con l’Inter c’è ancora. Buon inizio il suo ma piano piano è andato affievolendosi. Il secondo, ancora 17enne, è la mascotte della prima squadra, scelto da Conte come quarta punta ha giocato diversi spezzoni di gara e una da titolare segnando anche un gol su calcio di rigore. Per lui si prospetta un gran futuro vista la personalità e la tecnica mostrata.

Interessante, nel ruolo di esterno, Andreas Skov Olsen che ancora non è riuscito a far breccia nei cuori dei bolognesi. Mihajlovic lo utilizza spesso dalla panchina e saprà sicuramente tirarne fuori il meglio. Infine ecco Sottil e Millico, rispettivamente esterno della Fiorentina e punta del Torino. Entrambi si stanno facendo spazio con qualche fatica in più, buone promesse comunque per il calcio azzurro del futuro.

Glauco Dusso