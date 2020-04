Formazione top under 21 serie A: la difesa

Durante il periodo di pausa forzata abbiamo provato a schierare l’undici titolare dei migliori giovani del campionato italiano, in questa prima parte la retroguardia

Spesso ci lamentiamo di essere un Paese dove vengono a svernare i vecchi campioni, quando ormai la loro carriera è al tramonto. Da qualche tempo la tendenza si sta invertendo, anche i giovani talenti mondiali vogliono venire a giocare in Italia. Soprattutto, però, i vivai nazionali stanno sfornando elementi di grande spessore che faranno la fortuna, nel caso degli italiani, della nostra nazionale. Tentiamo di schierare una formazione con i migliori under 21 della serie A.

L’undici in questione si schiererebbe con un 3-4-3 abbastanza offensivo visti gli uomini.

Vediamo in questa primo capitolo la difesa.

In porta dobbiamo fare uno strappo alla regola, infatti Gianluigi Donnarumma si prende di diritto il posto tra i pali nonostante i 21 anni appena compiuti. Lui ormai è un punto fisso nel panorama europeo, padrone incontrastato dell’area milanista, qualche spiffero di mercato potrebbe darlo in partenza se arrivasse un’offerta importante.

Il terzetto difensivo è dal futuro assicurato.

Cominciamo da Alessandro Bastoni, pupillo di Antonio Conte, che forse neanche pensava di essere impiegato così tanto in questa stagione. Le indecisioni di Diego Godin gli hanno schiuso le porte del campo e diverse gare le ha giocate da titolare. Ha mostrato subito una sicurezza da veterano nonostante i suoi vent’anni e tutto l’ambiente gli sta dando fiducia. A Lecce ha segnato il suo primo gol con la maglia nerazzurra viste anche le sue importanti doti aeree. A Bastoni ha sicuramente giovato la stagione passata dove con la maglia del Parma ha disputato un campionato da protagonista facendosi le ossa in serie A.

Altra pedina della difesa a tre è senza ombra di dubbio Matthijs de Ligt, olandese, comprato l’estate scorsa a suon di milioni dalla Juventus. Un inizio in salita per lui dovuto sicuramente alla tipologia diversa di campionato, abituato com’era a quello giocato con l’Ajax. Piano piano sta prendendo confidenza con la serie A e le sue doti stanno venendo fuori, visto che è sostenuto anche da un grande fisico. Un muro quello visto l’anno scorso con i Lancieri, de Ligt, più giovane capitano della storia dell’Ajax, ha quasi trascinato alla finale di Champions League la squadra di Amsterdam. Punto fermo anche della nazionale oranje, il numero 4 bianconero sarà sicuramente un difensore top del calcio mondiale, con delle chiocce come Bonucci e Chiellini non stentiamo a crederlo.

Chiude il pacchetto arretrato Marash Kumbulla, autentica scoperta del Verona di Juric. Il giovane albanese, al suo esordio in massima serie, ha stupito la maggior parte degli addetti ai lavori. Sono tutti sicuri che appena aprirà il mercato per la prossima stagione scatterà un’asta forsennata per assicurarsi le sue prestazioni. Gran fisico e personalità proprio nella difesa a tre ha mostrato un’ottima confidenza. Lo troviamo spesso anche in zona gol visto che sfrutta la sua altezza per andare a cercar fortuna sui cross che gli arrivano dai compagni. Per lui si fanno i nomi di molte squadra, soprattutto delle big italiane.

In panchina per quanto riguarda i portieri dobbiamo andare a vedere quei ragazzi andati a farsi le ossa nelle serie minori. Appartengono alla serie A ma giocano in B due estremi difensori di sicuro avvenire. Parliamo di Alessandro Plizzari (Livorno) e Marco Carnesecchi (Trapani) in prestito rispettivamente dal Milan e dall’Atalanta, 20 anni per il primo, 19 per il secondo.

Nel reparto difensivo come rimpiazzi troviamo nomi che ancora non si sono affermati ma che stanno muovendo i loro primi passi. Walukiewicz, ad esempio, può vantare qualche partita da titolare con il Cagliari, ragazzo di cui si parla molto bene. Matteo Gabbia, prima che il campionato si bloccasse, era titolare nel Milan, sfruttando infortuni e squalifiche dei suoi compagni di reparto. Se Pioli, però, gli ha affidato il posto al fianco di Romagnoli un motivo ci sarà. Infine troviamo Lennart Czyborra, esterno di 20 anni, da poco arrivato all’Atalanta che non ha ancora avuto modo di esprimersi nel nostro campionato, con quel mago di Gasperini vicino non fatichiamo a credere che potrebbe essere l’ennesima scoperta bergamasca.

Glauco Dusso