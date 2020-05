Follia in Turchia: Cevher Toktas uccide suo figlio

Il calciatore del Bursa Yildirim Spor ha confessato alla polizia di aver commesso lui l’omicidio

La follia non ha mai un vero perché, non si sa se accompagna la persona “prescelta” da sempre annidandosi nella sua mente per anni per poi esplodere all’improvviso, oppure arriva in un giorno qualunque di una vita qualunque per sconvolgerla definitivamente.

Cevher Toktas è una persona che alimenta queste domande: il calciatore del Yildirim Spor (squadra che milita nella terza serie turca), ha confessato di aver ucciso il figlio di cinque anni che era affetto da coronavirus.

Il problema è che quest’omicidio non è stato compiuto per un gesto di disperazione perché il proprio figlio aveva contratto questa malattia che in molti casi si è dimostrata mortale ma per un motivo ancora più scioccante.

IL calciatore ha confessato di aver soffocato il figlio con il cuscino e dopo breve tempo di aver chiamato i dottori per non destar sospetti: “Non ho mai amato il mio figlio più piccolo, non ho alcun problema mentale. L’unica ragione per cui l’ho fatto era perché non lo volevo” sono state le sue dichiarazioni alla polizia.

Cevher Toktas non amava il figlio più piccolo e non lo voleva ed ha deciso scientemente di gettarlo via, come un regalo non gradito; come quel paio di calzini che immancabilmente, ad ogni Natale, qualche parente ti regala ed appena va via termina immancabilmente nel secchio della mondezza.

Il fatto è che in questo caso non si trattava di una paio di calzini o di una squallida cornicetta comprata dal rigattiere sotto a casa a metà prezzo, ma di un bambino.

Cevher Toktas per un momento ha creduto di essere il dio della propria vita, di avere il sacrosanto diritto di cancellare una vita per egoismo, perché non la desiderava, perché non l’amava.

Auspicabilmente passerà il resto della propria vita in carcere.

Fonte foto: Fantacalcio

Firma: Alessandro Nardi