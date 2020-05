Focus serie B – Saranno famosi, chi si gioca la B per un futuro tra i grandi

Il torneo cadetto si segnala per l’alta percentuale di giovani, molti di questi sono in prestito dalla massima serie in attesa di rientrare e giocarsi lì le loro carte

La frase che un giovane calciatore si sente dire più spesso è “vai e fatti le ossa”. Proprio in questo senso la serie B è uno dei palcoscenici migliori per i ragazzi che vogliono far vedere di che pasta sono fatti. L’attuale torneo cadetto sta mettendo in mostra diversi ottimi giocatori alle loro prime esperienze e la maggior parte provengono dalla A in prestito. Molti continueranno a girare in attesa della grande occasione, altri magari faranno già il salto in qualche club di massima serie.

Vediamo ruolo per ruolo chi sono i maggiori indiziati per un repentino ritorno alla base e, chissà, rimanere comunque in A, a prescindere dalla maglia.

Tra i portieri impossibile non segnalare Alessandro Plizzari, 20 anni, una sorta di predestinato delle giovanili del Milan. Mandato a Livorno per giocare con continuità ha messo insieme 15 presenze nel campionato cadetto. Meno pubblicizzato ma più continuo nel suo attuale club è Marco Carnesecchi, anni 19, estremo difensore del florido vivaio dell’Atalanta. Nel Trapani ha giocato 23 match su 28 e ha infilato anche diverse gare con l’Under 21 italiana. Dietro di loro da segnalare Michele Di Gregorio, 22 anni, che difende i pali del Pordenone in prestito dall’Inter, e Guglielmo Vicario, 23enne, guardiano del Perugia proveniente dal Cagliari.

In difesa ecco subito il nome di Luca Ranieri, elemento già caldo dall’estate scorsa. Il giovane della Fiorentina ha esordito anche in A e in Coppa Italia ma a gennaio si è trasferito ad Ascoli. Con i bianconeri ha raccimolato una sola presenza prima che scoppiasse l’emergenza in Italia. A seguire sicuramente Davide Bettella, classe 2000, che sta ben impressionando con il Pescara, anche lui in arrivo dall’Atalanta. Difensore centrale, 17 presenze, 1 gol e 2 assist per lui. Ecco poi Marco Sala terzino sinistro dell’Entella che arrivato al Sassuolo dall’Inter è stato girato a Chiavari. Bel prospetto, 23 gare giocate condite da 4 assist. Infine buon profilo quello del cipriota Andreas Karo, 23 anni, alla Salernitana via Lazio.

Per quanto riguarda la mediana sta facendo molto bene Tommaso Pobega che nonostante i suoi 20 anni si sta mettendo in mostra con la sorpresa Pordenone. Arrivato dal Milan il centrocampista è andato a segno 4 volte fornendo inoltre 3 assist in 23 gare disputate. Impossibile non citare Davide Frattesi dell’Empoli, provenienza Sassuolo che lo ha prelevato dalla Roma. Centrocampista offensivo, ha giocato quasi tutte le partite con uno score di 5 reti e 2 passaggi decisivi. Futuro assicurato anche per Hans Nicolussi Caviglia incursore di 19 anni del Perugia proveniente dalle giovanili della Juventus. Nella stagione passata ha anche esordito in serie A. Per chiudere ecco Salvatore Esposito, fratello di Sebastiano dell’Inter, 19 anni anche per lui. Con i suoi fratelli sembra destinato a fare grandi cose, Salvatore è il pilastro del pacchetto centrale del Chievo ed è in prestito dalla Spal dopo tutta la trafila nelle giovanili dell’Inter.

Concludiamo questa panoramica con l’attacco. Gran futuro quello che attende Gianluca Scamacca, 21 anni, dell’Ascoli via Sassuolo. Protagonista anche con l’Under 21, quest’anno è andato a segno 7 volte ed è uno dei profili più interessanti per il reparto avanzato. A seguire ecco Emanuel Vignato talento purissimo del Chievo, appena acquistato dal Bologna al quale si aggregherà l’estate prossima. Già l’anno scorso nelle ultime giornate in serie A aveva fatto vedere cose egregie, vedremo come reagirà all’impatto con la massima serie visti i i 19 anni d’età.

Gennaro Tutino è sicuramente, con i suoi 23 anni, il profilo più in rampa di lancio. In prestito dal Napoli prima al Verona e adesso all’Empoli, grande talento deve avere la continuità giusta per mettersi in mostra. Con i toscani da gennaio il suo rendimento parla di 9 presenze, 3 gol e 1 assist: non male. Infine Enrico Brignola, al Livorno dal Sassuolo, un ragazzo che ancora non riesce a trovare la continuità giusta per far vedere le sue caratteristiche. Brevilineo e veloce, aveva mostrato buone cose due stagioni fa con il Benevento in serie A. Vedremo se riuscirà ad esplodere definitivamente.

Glauco Dusso