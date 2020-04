Focus serie B – Panchine “contagiate”, i casi di Cosenza e Ascoli

Gli allenatori del campionato cadetto devono fare i conti con l’emergenza Covid-19, già in due fattispecie, per motivi diversi, il virus ha fatto delle “vittime”

La situazione in Italia sta diventando insostenibile. La pandemia che ha colpito il nostro Paese sta avendo ripercussioni su tutti gli ambiti e piano piano le conseguenze stanno venendo fuori. Ovviamente il calcio non ne è immune, già lo stop di tutti i campionati ha portato enormi disagi soprattutto a livello economico. Il campionato di serie B e le società coinvolte iniziano a scricchiolare, specialmente il lato economico si sta facendo davvero pesante. A farne le spese sono gli addetti ai lavori, per un verso o per un altro, ed è quello che è successo ai mister di Cosenza e Ascoli, l’ultimo in ordine di tempo.

Era il 18 marzo quando dopo una settimana di quarantena Bepi Pillon capì che la situazione non era più sostenibile. Con la famiglia in quel di Treviso l’allenatore dei calabresi decise di risolvere consensualmente il suo contratto con il Cosenza per stare vicino alla sua famiglia. Fu lui il primo caso di cambio di panchina dovuto al coronavirus, una scelta quella del tecnico ampiamente condivisibile, visto che, come ha detto anche lui, la salute dei propri cari e di tutti gli italiani è la priorità in questi momenti. La squadra rimane affidata al mister in seconda Occhiuzzi, come confermato in questi giorni. Sarà lui, quindi, qualora dovesse riprendere il campionato a tentare di salvare il Cosenza.

Ben altra situazione ad Ascoli dove si è aperto una sorta di caso. La società marchigiana ha deciso per la risoluzione unilaterale del contratto del tecnico per “eccessiva onerosità”. Praticamente Roberto Stellone e il suo staff erano un costo troppo pesante per il club bianconero in questo momento di crisi italiana. In realtà i dirigenti dell’Ascoli sembrano aver preso la palla al balzo. I pessimi risultati ottenuti dall’allenatore prima del blocco dei campionati avrebbero comunque portato a una rescissione consensuale che però Stellone pare non avrebbe accettato. La mossa “per giusta causa” Covid-19 è sembrata la soluzione ideale. Sicuramente arriverà la risposta di Stellone che potrebbe adire alle vie legali. Intanto la squadra è affidata a Guillermo Abascal tecnico della primavera.

Questi sono solo due esempi di quello che potrebbe succedere in altre piazze vista l’emergenza. Nei prossimi giorni sicuramente si saprà di più sulle strategie di ripresa tra le altre cose anche del calcio. La speranza è di non vedere altre dolorose decisioni.

Glauco Dusso