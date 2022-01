Focolaio Covid nel Venezia, gara con l’Inter a rischio

I veneti hanno comunicato molte positività al virus senza specificare se si tratta o meno di calciatori

Il Covid torna a far paura in Serie A. Dopo gli ultimi tamponi effettuati sono emerse altre dieci positività nel gruppo squadra del Venezia che hanno fatto salire il numero a 14. Non specificati i nomi, ma non si tratta solo di calciatori ma anche di membri dello staff. Con il nuovo protocollo in vigore, il numero di calciatori positivo è fondamentale, perchè con nove indisponibili per Covid (il 35% di 25) si può rinviare la partita grazie all’intervento dell’Asl. Si attendono novità dunque, ma al momento il match in programma a Milano sabato alle ore 18:00 è da considerarsi a rischio.

Fonte foto: informazione.it

Alessandro Fornetti