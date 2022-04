Flop Lukaku, storia di un affare sbagliato da tutti

La stagione sta per volgere al termine e tirando le somme l’acquisto del belga da parte del Chelsea si è rivelato un fallimento totale sia sul campo che nei conti, l’Inter ringrazia

In principio fu amore. La scorsa estate Romelu Lukaku non potè proprio resistere al corteggiamento della, a detta sua, squadra del cuore. La scorsa estate il Chelsea, che lo aveva visto già nelle sue fila, decise di puntare su di lui come fulcro del gioco offensivo. L’attaccante belga non se lo fece ripetere due volte e convinta l’Inter, i cui tifosi lo avevano eletto loro re, a suon di milioni ecco lo sbarco nuovamente in quel di Londra. I supporters nerazzurri sedotti e abbandonati gridano al tradimento, lui si difende con il più classico dei “al cuor non si comanda”. Intanto Zhang si gode comunque l’incasso record pronto a costruire una nuova Inter senza la sua stella ma con più disponibilità economica.

Oggi arrivati quasi a maggio lo scenario è completamente cambiato. Dopo un inizio incoraggiante Lukaku è via via scivolato fuori dai titolari fino a sedersi ormai da qualche mese stabilmente in panchina. Lui nel gioco di Tuchel non ha mai veramente attecchito e la situazione attuale ne è la naturale conseguenza.

Ora è caccia ai “colpevoli” di quest’affare. Si possono dare diverse letture ma sostanzialmente le responsabilità sono un po’ di tutti. In primis del giocatore stesso. Perché lasciare un’isola felice costruita con fatica dove sei diventato il leader indiscusso di una società gloriosa come l’Inter? Probabilmente il fattore economico ha avuto il suo peso, l’orgoglio di tornare in un club amato dove non era venuto fuori il meglio di te anche. Inoltre può essere che Lukaku come Conte avesse annusato un ridimensionamento nerazzurro e il Chelsea è stata la classica palla al balzo.

La cosa però che viene da chiedersi è il perché Tuchel abbia scelto proprio lui. Da profondo conoscitore del calcio l’allenatore tedesco sapeva già caratteristiche e gioco della punta di Anversa. Verrebbe quindi da chiedersi il perché prendere un calciatore del genere che mal si sposa con il suo stile calcistico. La sfida forse lo affascinava. Il Chelsea, però, visto trionfare in Champions League lo scorso anno giocava a memoria con un attacco leggero, quasi senza punta centrale, come vediamo fare anche al Manchester City. Gli attaccanti dei blues campioni d’Europa erano Havertz e Werner, non proprio due colossi alla, appunto, Lukaku.

Il futuro del belga si fa scuro. In questa stagione nelle cinque competizioni in cui è sceso in campo ha messo insieme 12 reti e 2 assist. Soltanto 5 gol in Premier League. Le frizioni con allenatore e società sono venute fuori sempre più, soprattutto dopo l’intervista rilasciata a dicembre dove dichiarava qualche rimpianto su come fosse finita la sua storia con l’Inter. Col passare del tempo la frattura si è fatta sempre più insanabile e l’addio al termine del campionato pare scontato, visto anche il poco minutaggio accumulato nelle ultime gare. La totale esclusione dai match decisivi in Champions League è stato un segnale inequivocabile. Ormai anche in campionato gli vengono concessi dai venti ai quindici minuti. Veramente un epilogo che sa di beffa per un acquisto da oltre 100 milioni di euro.

Rumors parlano di un ricongiungimento col suo mentore Antonio Conte o al Tottenham o addirittura al PSG dove danno il tecnico tra i principali candidati alla successione di Pochettino. L’Inter rimane alla finestra perché rimane una delle opzioni, ovviamente in saldo. Vedremo se il buon Romelu vorrà cospargersi il capo di cenere sul prato di San Siro.

Glauco Dusso