Flop d’Europa: Manchester United e Siviglia disastrosi, Newcastle sfortunato

Le tre compagini sono fuori dall’Europa a causa degli ultimi posti ottenuti nei rispettivi gironi di Champions League

La Champions League regala sempre sorprese e anche quest’anno ce ne sono state diverse. Tra le delusioni maggiori ci sono sicuramente tre compagini arrivate quarte, quelle che salutano ogni competizione europea già a dicembre. L’eliminazione più clamorosa è quella del Manchester United, capace di arrivare ultimo in un girone dove era favoritissimo per il secondo posto alle spalle del Bayern Monaco; i Red Devils hanno totalizzato solo 4 punti compiendo disastri praticamente in ogni match. In termini di punti ha fatto perfino peggio il Siviglia, campione in carica dall’Europa League che non potrà neanche difendere il trofeo; gli andalusi sono in crisi anche in campionato ma fare due soli punti in un gruppo con PSV e Lens oltre all’Arsenal è un grande fallimento. Per ultima l’altra grande eliminata è il Newcastle ma rispetto alle altre due va sottolineata la difficoltà del girone e la sfortuna di avere tanti infortuni e alcune decisioni arbitrali piuttosto controverse a sfavore; i Magpies hanno giocato al massimo un girone difficilissimo senza avere alcuna esperienza in Europa e hanno ottenuto meno di quanto meritassero.

