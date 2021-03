Flessibilità, questa sconosciuta

Nonostante le assenze e le difficoltà riscontrate durante questa stagione, l’allenatore biancoceleste sembra essere sempre più restio a cambiare il modulo della sua squadra

Ci risiamo. La Lazio ha subito un’altra sconfitta nella partita immediatamente precedente o successiva al proprio match di Champions League. Era già successo durante questo campionato: tuttavia, se nelle occasioni precedenti i biancocelesti avevano rimediato un insuccesso prima della sfida in Europa – solitamente distratti dal massimo palcoscenico continentale – questa volta la sconfitta è stata successiva. Sebbene alcuni abbiano giustificato il tracollo visto a Bologna – nel quale la Lazio non solo ha sbagliato un rigore nel primo tempo, ma è anche riuscita a non segnare nemmeno un gol alla squadra emiliana – tirando fuori le famose “scorie” presenti dopo il match perso per 4 a 1 contro il Bayern Monaco, sembra che dietro la sconfitta dello scorso sabato – e a molte altre in questa stagione – ci sia l’ostinazione tattica dell’allenatore biancoceleste, Simone Inzaghi.

Divenuto uno dei tecnici più apprezzati a livello nazionale e non solo, durante la sua prima stagione alla guida delle Aquile l’allenatore piacentino aveva schierato in campo la sua Lazio affidandosi al 4-3-3; tuttavia, più che per la scelta di un modulo fisso il tecnico nativo di Piacenza era stimato da molti nell’ambiente calcistico per la sua flessibilità, la sua capacità di cambiare schieramento tattico in base all’avversario di turno. Un pregio che negli ultimi anni è stato riconosciuto quale capacità dei più forti e vincenti, a partire da Massimiliano Allegri fino ad arrivare a Zinedine Zidane: allenatori pragmatici, abili a schierare le loro squadre in base all’opponente che si presentava di fronte.

Quella che era una delle migliori doti di Inzaghi sembra essersi dissolta negli anni. In questo momento della stagione – dove al lungodegente Luiz Felipe Ramos si è aggiunto anche Stefan Radu fra gli infortunati – l’assenza di tanti difensori di ruolo avrebbe dovuto portare il tecnico ad un cambio di modulo: avendo a disposizione solamente 4 centrali – Acerbi, Musacchio, Hoedt e l’adattato Patric –, la cosa più ovvia sarebbe stata quella di affidarsi ad una linea a 4, dove il duttile Marusic e lo stesso Patric avrebbero potuto muoversi come terzini ai lati di due tra Acerbi, Musacchio e Hoedt. Una possibilità che non è stata neanche contemplata dal tecnico piacentino, legato più che mai al suo tradizionale 3-5-2 e che non è stato abbandonato neanche nelle situazioni di emergenza o a partita in corso. Il perché Inzaghi abbia perso una delle sue migliori qualità da allenatore rimane sconosciuto. Sicuramente l’ottimo rendimento della Lazio negli ultimi anni permette di muovere al tecnico biancoceleste ben poche critiche: tuttavia, in un momento di difficoltà come quello vissuto dai capitolini nel recente periodo, un ritorno al passato potrebbe essere l’arma giusta per ritrovare la via perduta. Sempre che Inzaghi decida di re-inventare sé stesso, riscoprendo una qualità già nelle sue corde e ormai sopita da tempo.

Fonti foto: Donna Glamour, Noi Biancocelesti, Yahoo Sport

Fabrizio Scarfò