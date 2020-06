Fiorentina, un lusso da 80 milioni che Commisso può permettersi

Uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato sarà Federico Chiesa, sul quale si stanno dando battaglia a suon di milioni e di contropartite tecniche Juventus ed Inter

Quante volte avete sentito dire ad un direttore sportivo, spesso per eccessiva prudenza, che prima di comprare c’era bisogno di vendere? Succede anche alle squadre più blasonate d’Italia e d’Europa, ma nel nostro campionato c’è una mosca bianca in tal senso.

Nonostante la stagione fatta più di bassi che di alti, la rosa della Fiorentina ha dimostrato di possedere dei talenti cristallini che fanno gola a tutte le big. In particolare è Federico Chiesa il diamante più splendente della scuderia viola, ma il presidente Commisso vuole chiudere la questione sul suo futuro in tempi brevi.

Le dichiarazioni recenti di Marotta a Sky sul calciatore: “Settanta milioni per Chiesa? No, Commisso chiede qualcosa in più” , lasciano intendere che la valutazione data dai gigliati all’ala della nazionale sfiora gli 80 milioni. Prezzo fuori mercato vista la crisi finanziaria dovuta al Coronavirus? Può darsi, ma fra le verità già svelate vi è il fatto che la Fiorentina non ha alcun bisogno di vendere per comprare, tantomeno uno dei suoi uomini migliori.

Manca, però, un ultimo tassello che potrebbe scombinare di nuovo le carte in tavola. Cosa vuole davvero fare Federico Chiesa? Se la volontà dell’attaccante classe ’97 sarà quella di lasciare Firenze, allora la Viola cercherà di accontentarlo, ma sempre alle proprie condizioni. Rocco Commisso non è tipo da farsi prendere per il collo. Perché? Semplicemente perché può permettersi il lusso di non cedere ai ricatti e di mantenere in rosa mister 80 milioni.

FOTO: Violanews.it

Marco Fabio Ceccatelli