Fiorentina-Udinese 3-2, super Castrovilli regala i tre punti alla Viola

Una vittoria che vale platino per i toscani. Dopo le dichiarazioni al vetriolo di Commisso nel pre partita, il patron italo americano ha finalmente un motivo per gioire

Partita da dentro o fuori per Beppe Iachini? Commisso sembrerebbe aver confermato il proprio tecnico alla vigilia del match con i friulani, ma un risultato negativo potrebbe cambiare le carte in tavola.

Formazioni ufficiali:

Come previsto alla vigilia, Iachini è costretto a rinunciare a Ribery, che si accomoda in tribuna. Debutta dal primo minuto il neo acquisto Callejon che affiancherà Vlahovic in attacco. Gotti è in cerca della conferma dopo il 3 a 2 dello scorso turno ai danni del Parma. Per bissare il successo del Friuli si affiderà al centrocampo di qualità composto da De Paul, Pereyra e Arslan. Debutta dall’inizio Molina.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Vlahovic.

Allenatore: Giuseppe Iachini.

Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

Allenatore: Luca Gotti.

Il film della partita – Primo tempo strano, ma ricco di emozioni. L’Udinese sembrerebbe in controllo totale della partita, gioca bene, ma è la Fiorentina a rendersi maggiormente pericolosa e ad andare in vantaggio già all’11 con Castrovilli che sfrutta al meglio il cross al centro dell’area bianconera di Biraghi. Uno a zero per i viola e Udinese beffata, nonostante il bel fraseggio fin qui mostrato. I toscani dimostrano un grande cinismo e bucano di nuovo Nicolas al 25′ grazie al colpo di testa di Milenkovic, che deve solo appoggiare in rete il suggerimento perfetto di Castrovilli. I bianconeri reagiscono in maniera veemente prima con Lasagna al 36′, quando Dragowski si supera sulla conclusione angolata dell’attaccante bianconero. Al 43′ Okaka accorcia le distanze, colpo di testa perfetto alla sinistra dell’estremo difensore viola. De Paul protagonista di un suggerimento vellutato di rara bellezza.

Quando sulla panchina della Fiorentina sembra riaffiorare l”incubo delle rimonte sistematicamente subite in questa stagione, ecco che Castrovilli al 52′ con un gol da antologia regala ai suoi un più rassicurante 3 a 1. L’Udinese non si arrende, in particolare Okaka rischia di siglare una doppietta quando al 62′ fa partire un bolide indirizzato sotto la traversa, ma ancora una volta Dragowski è superlativo. Il portierone polacco non può nulla sull’incornata dell’ex calciatore della Roma, che riapre i giochi all’86’. I toscani soffrono, ma riescono a portare a casa l’intera posta in palio.

Grazie ai tre punti conquistati oggi la Fiorentina si rilancia in classifica. Gli attaccanti ancora non segnano, ma con un Castrovilli in queste condizioni chi ha bisogno di un bomber da 20 gol a stagione? L’Udinese disputa una buona gara e forse meriterebbe almeno il pareggio, ma se là davanti gli attaccanti cominciano a segnare, nella retroguardia i problemi rimangono enormi.

FOTO: Diretta.it

Marco Fabio Ceccatelli