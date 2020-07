Fiorentina-Torino 2-0, autogol di Lyanco e Cutrone: viola matematicamente salvi

I ragazzi di Iachini tornano al successo al Franchi dopo oltre 6 mesi (mancava dal 12 gennaio, 1-0 alla Spal) ed evitano un finale di campionato thrilling come l’anno scorso, granata non pervenuti

FIRENZE – La Fiorentina è matematicamente salva. La retrocessione, intendiamoci, non è mai stata in discussione però, ricordando il finale thrilling dell’anno scorso, un passo in avanti è stato fatto. Il verdetto matematico arriva dopo il 2-0 al Franchi contro il Torino: un gol per tempo, autorete di Lyanco e Cutrone.

Iachini sceglie dal 1′ Kouame, Longo conferma Zaza al fianco di Belotti. L’ex attaccante del Genoa ci mette appena 2′ per ricambiare la fiducia, sfruttando un grande assist di Ribery e trovando la deviazione decisiva di Lyanco nel tiro che vale l’1-0. Si vede subito che i viola hanno ritrovato una buona condizione fisica rispetto alle ultime gare. Gli ospiti invece non fanno praticamente nulla per cercare il pareggio, anzi è Chiesa (anche lui giocatore ritrovato) a sfiorare sul finale il 2-0.

Il secondo tempo inizia in maniera simile al primo: Ribery libera Kouame che sfiora il gol personale. Nessuna traccia del Torino fino al 75′ quando un colpo di testa di Belotti, a caccia della rete per l’ottava partita consecutiva, si stampa tuttavia sul palo. La Fiorentina capisce allora che la partita va chiusa e così il solito Ribery lancia in area Cutrone, che trafigge sul primo palo Sirigu per il definitivo 2-0. Nel finale Vlahovic si mangia il tris, che però sarebbe stato troppo per un Torino comunque irriconoscibile rispetto a quello di giovedì scorso contro il Genoa. I viola ritrovano la vittoria in casa dopo oltre 6 mesi: mancava dal 12 gennaio, 1-0 alla Spal.

Commento

Una società come la Fiorentina non deve mai trovarsi nella parte destra della classifica. La notizia della salvezza matematica va però accolta con un sorriso, considerando le difficoltà nel periodo post-covid. Dall’anno prossimo però i tifosi viola si aspettano un campionato con più luci e meno ombre. L’unica notizia positiva per il Torino è la sconfitta del Lecce. I punti sui salentini restano così 8, ma la prestazione è stata troppo rinunciataria. Non può pensarci sempre e solo Belotti.

Fonte foto: tuttomercatoweb.com, toronews.net

Francesco Carci