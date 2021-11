Fiorentina senza centrali difensivi contro il Milan, Italiano studia le alternative

Grande emergenza nel reparto arretrato per i viola, attesi da uno degli incontri di cartello della giornata contro i rossoneri

La Fiorentina di Vincenzo Italiano deve fare i conti con una situazione difficile per quanto riguarda la difesa nel giorno della sfida molto importante contro il Milan di Stefano Pioli. Prima della sosta infatti, sia Milenkovic che Martinez Quarta sono stati squalificati, e dunque non saranno disponibili. All’assenza della coppia di centrali titolari però si aggiunge anche quella di Matija Nastasic che resterà fuori a lungo a causa di un infortunio e che lascia senza giocatori di ruolo una zona delicatissima vista anche la caratura dell’avversario che arriverà a Firenze. Il tecnico per far fronte a questo problema schiererà sicuramente Igor che nasce terzino ma può fare anche il centrale e probabilmente Lorenzo Venuti che invece al centro della difesa non ci ha mai giocato. Più difficile l’arretramento di un centrocampista visto che anche lì mancherà Pulgar e Italiano ha solo Torreira come regista con Amrabat pronto a subentrare.

Fonte foto: pazzodifanta.com

Alessandro Fornetti