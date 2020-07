Fiorentina-Sassuolo 1-3, Defrel e un disastroso Castrovilli inguaiano Iachini

I neroverdi, favoriti dagli svarioni del centrocampista che regala due gol, passano al Franchi con una gara cinica. Sesta sconfitta casalinga per la Viola



Entrambe senza aver ancora vinto dal ritorno in campo post pandemia, Fiorentina e Sassuolo si sfidano all’interno della ventinovesima giornata di Serie A. I viola, dopo la sconfitta densa di polemiche all’Olimpico contro la Lazio, cercano l’aggancio in classifica ai neroverdi, avanti di tre lunghezze alla vigilia. Quelli di De Zerbi, dal canto loro, hanno confermato carattere da vendere al Mapei Stadium con l’Hellas Verona, rimontando due reti nel finale fino al 3-3. Con Vlahovic squalificato Iachini opta per la coppia di “falsi nueve” composta da Ribery, Chiesa. Gli emiliani schierano il tridente senza Berardi e Caputo: dentro Boga e Defrel e Traoré.



Formazioni ufficiali:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Ghezzal, Castrovilli, Pulgar; Dalbert; Chiesa, Ribery. Allenatore: Giuseppe Iachini.

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Djuiricic, Boga; Defrel, Traoré. Allenatore: Roberto De Zerbi.





CHIESA CHIAMA, BOGA RISPONDE – Parte forte la Fiorentina, con Pegolo che al 2′ si supera a tu per tu con Chiesa lanciato a rete da un’imbeccata verticale. Il VAR, almeno a inizio gara, non è in funzione (ne dà annuncio lo speaker del Franchi, ndr). La risposta del Sassuolo è racchiusa nella punizione velenosa di Rogerio al 10′: Dragowski alza in corner. Le squadre si mostrano abili nel palleggio in impostazione e la gara è tutto sommato godibile. Interessante il duello sulla fascia di competenza tra Müldur e Dalbert. Contropiede pericolosissimo al 18′ per il Sassuolo, con Boga che calcia di sinistro a botta sicura incontrando un grande Dragowski sulla sua strada.





VIOLA INGENUI, DEFREL NON PERDONA – L’evento che spacca a metà il primo tempo giunge al 23′. La Fiorentina prende contropiede da corner, Castrovilli stende Djuricic nel cuore dell’area di rigore con una scivolata nettamente fuori tempo (a Chiffi non serve neanche il VAR che ha ripreso a funzionare qualche minuto prima). Nonostante le proteste viola per un contatto Chiriches-Pezzella nell’area opposta, Defrel spiazza Dragowski portando in vantaggio i suoi. Ribery prova a illuminare al 35′ con un tacco pazzesco per Ceccherini che controlla male. Peccato che i suoi compagni replichino la frittata che aveva portato al rigore dello 0-1. Altra ripartenza incassata da calcio d’angolo e Djuricic confeziona un cioccolatino da scartare per Defrel, che sigla la doppietta personale per lo 0-2.





RIBERY, VANO ISPIRATORE – Castrovilli avrebbe anche la chance di dimezzare subito lo svantaggio, ma il centrocampista spreca l’assist d’oro di Ribery calciando alto da posizione favorevole. Al 39′ gol annullato per fuorigioco a Traoré, prima che la Fiorentina si divori un’altra occasione per l’uno a due. Ribery ispira ancora fuggendo sulla destra, ma Chiesa spreca il suo cross rasoterra sparando fuori. Si scaldano gli animi prima del duplice fischio e ne fanno le spese Traoré e Pulgar, ammoniti all’altezza del 44′ (prima di loro anche Rogerio).





SUICIDIO CASTROVILLI – De Zerbi non vuole correre rischi inutili e toglie all’intervallo Rogerio e Traoré ammoniti, avvicendandoli con Kiryakopoulos e Berardi. Giallo per Ceccherini al 6′. Contemporaneamente Iachini prova a dare la scossa con Cutrone per Lirola. Per la Fiorentina ci si mette anche la sfortuna all’8′ quando capitan Pezzella coglie il palo interno di testa sugli sviluppi di una punizione. Due minuti dopo Ribery prova a mettersi in proprio ma calcia debolmente: Pegolo blocca. Al 13′ cala però il sipario sul match: Castrovilli si addormenta nella propria area, Müldur lo sorprende sfilandogli il pallone alle spalle prima di battere Dragowski di sinistro: 0-3. Iachini pensa alle prossime gare guardando in panchina: fuori Ceccherini, Ribery e Castrovilli (disastroso, ndr), dentro Igor, Duncan (ex Sassuolo, ndr) e Sottil. Fa lo stesso De Zerbi che richiama Locatelli (ottima gara) per Bourabia. Fuori Ghezzal (ammonito) al 31′, dentro Benassi. 10′ in campo per Caputo, entrato al posto di Defrel. Esordio in A a 3′ dalla fine per Ghion prende il posto di Djuricic. Lo scatto d’orgoglio dei viola produce il gol della bandiera con Cutrone, che insacca di testa prima del recupero per l’1-3.



Il Sassuolo inanella il terzo risultato utile consecutivo dalla ripartenza, con 10 gol fatti nelle quattro gare disputate. Defrel segna i suoi primi due gol in carriera ai viola. Quelli di De Zerbi vanno a +6 sugli odierni avversari e a +12 dal terzultimo posto. Male i viola: dieci volte in cui la Fiorentina è andata in svantaggio in casa non è riuscita a vincere (quattro pari e sei sconfitte). In totale fanno tre vittorie, sei pareggi e sei sconfitte al Franchi, troppo poco per pensare di salvarsi in tranquillità. Iachini resta inchiodato a quota 31 (+6 sul Lecce).



