Fiorentina, pronte tre prove di forza: nasce la nuova Viola

I gigliati sono pronti per una nuova stagione, questa volta da protagonisti. Tra rinnovi ed acquisti, è stata svelata anche la nuova maglia del club di Commisso

Non sono stati certo anni esaltanti questi ultimi per la Fiorentina, come ricorda il quotidiano La Nazione era dal quadriennio 1989-1993 che i toscani non rimanevano fuori dalle prime sette posizioni per 4 anni di seguito. Uno dei primi obiettivi di Commisso è quello di non aggiudicarsi questo record negativo la prossima stagione, ecco perché si sta pianificato un calciomercato con i fiocchi.

Non dimentichiamoci che la Viola ha già chiuso a gennaio il colpo Amrabat dal Verona, che ha pagato appena 15 milioni più bonus. Sono tante le squadre italiane (Lazio in primis) che si stanno mangiando le mani per essersi fatte sfuggire una simile occasione, ma passiamo al presente.

I gigliati sono pronti a forzare la mano per ottenere tre rinnovi dai propri big, in particolare Milenkovic, Pezzella e Chiesa, pezzi pregiati del mercato estivo. C’è da dire che Commisso ha aperto ufficialmente soltanto alla cessione del’ala destra italiana, ma di fronte ad un’offerta di 70 milioni. La volontà sarebbe quella di trattenere gli uomini migliori e ripartire da loro per l’annata del riscatto. I nomi che girano per rinforzare la squadra sono profili da Champions, a tal proposito lunedì potrebbero esserci novità importanti riguardo a Thiago Silva, che domenica 23 agosto disputerà la finale della coppa dalle grandi orecchie con il Psg. La Fiorentina pare si sia spinta fino ad offrire un biennale da 4 milioni di euro, ma attenzione al rinnovato interesse di Everton e Chelsea. Pradè ha incontrato gli agenti di Izzo del Torino, si tratterebbe di un profilo perfetto qualora ci fosse la cessione (che, come detto, Commisso vorrebbe evitare) di uno fra Pezzella o Milenkovic. A centrocampo la Viola sogna di riportare in Italia Torreira dell’Arsenal, non spaventa più di tanto la valutazione di 30 milioni data dai Gunners. Per il reparto avanzato non si può sbagliare: piacciono nell’ordine Belotti, Milik ed Eder, con l’ex Inter che è il più vicino a trovare un accordo con i toscani.

Intanto nella giornata di oggi sono state svelate le nuove maglie della Fiorentina per la stagione che partirà a metà settembre, i gigliati hanno siglato un accordo di sei anni con Robe di Kappa che vestirà la prima squadra, tutto il settore giovanile e la squadra femminile.

FOTO: Calcioefinanza.it

Marco Fabio Ceccatelli