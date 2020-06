Fiorentina, le date della ripartenza

I viola ripartiranno il 22 giugno contro il Brescia e chiuderanno il 2 agosto contro la Spal

Da quando è stato reso noto il nuovo calendario per cercare di portare a termine questa stagione di Serie A, i club e tutti i tifosi hanno visto riempirsi di partite il periodo estivo, con la ripartenza che avverrà per fine giugno e la fine che è prevista per i primi di agosto.

La Fiorentina, una delle squadre maggiormente colpite dal Covid-19, ripartirà dal match contro il Brescia il 22 giugno per poi affrontare la Lazio cinque giorni più tardi. I toscani, che occupano momentaneamente il tredicesimo posto in classifica ma con soli cinque punti di margine dal Lecce terzultimo, dovranno cercare di partire bene se vorranno evitare di trovarsi in lotta per non retrocedere. Il mese di luglio sarà massacrante, si giocherà ogni tre giorni ed ovviamente sarà lì che verrà deciso il campionato.

Mister Iachini potrà contare di nuovo su Franck Ribery che ha smaltito l’infortunio alla caviglia che lo aveva tenuto lontano dai campi e che ora è pronto a dare il suo contributo per la maglia viola. Analizzando il calendario dei gigliati salta all’occhio il fatto che ci sono solo tre big match: quello contro la Lazio già sottolineato, e poi quelli consecutivi tra il 22 e il 26 luglio contro Inter e Roma. Per il resto però le compagini che dovrà affrontare la Fiorentina sono tutte dello stesso livello, con possibilità concrete dunque di fare ottimi risultati. In ordine infatti, nel mese di luglio, i viola se la vedranno con Sassuolo, Parma, Cagliari, Verona, Lecce e Torino per poi affrontare come detto Inter e Roma. La chiusura della stagione che determinerà i destini della compagine di Iachini sarà fuori casa contro la Spal, dopo aver fronteggiato il Bologna in casa nella penultima, uno dei club maggiormente in difficoltà che sembra ormai spacciato.

Un buon calendario dunque per la Fiorentina che dovrà assolutamente ottenere la salvezza il prima possibile per poi puntare a piazzarsi più in alto che possa; la squadra ha qualità e la classifica, che attualmente non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi, va scalata in tempi rapidi.

Fonte foto: bola.net

Alessandro Fornetti