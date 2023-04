Fiorentina, la storica accoppiata è possibile. Italiano l’artefice

La Viola sta disputando una stagione veramente importante. Centrata la finale di Coppa Italia, il sogno ora è la Conference League. Il tecnico ex Spezia grande protagonista

La Fiorentina ha raggiunto la finalissima di Coppa Italia, non accadeva da ben nove anni. L’ultima volta perse all’ultimo atto contro il Napoli per 3-1. I viola hanno avuto la meglio sulla Cremonese, battuta 0-2 allo stadio Zini nella partita d’andata e gestita poi al Franchi 0-0. Un traguardo importantissimo per la squadra toscana, che può regalarsi un maggio coi fiocchi. La Fiorentina è infatti anche in semifinale di Conference League, dove sfiderà gli svizzeri del Basilea. La finale di Praga non è un miraggio. La stagione può veramente diventare storica. Firenze può ritornare a sognare.

THE ITALIAN(O) JOB

L’artefice di questa cavalcata viola è sicuramente Vincenzo Italiano. Pensare che su quella panchina non doveva nemmeno metterci piede. Arrivato nell’estate del 2021 dopo il clamoroso arrivo-partenza di Rino Gattuso, l’ex tecnico dello Spezia ha dimostrato grande professionalità e una competenza di alto livello. Primo anno: semifinali di Coppa Italia e qualificazione in Europa dopo cinque anni (Europa League 2016/17); secondo anno: finale di Coppa Italia e conseguente accesso alle final four di Supercoppa Italiana e semifinale di Conference League. The Italian(o) job. Testa bassa, zero alibi e tanto lavoro: se la Fiorentina è ritornata a splendere gran parte del merito è proprio del tecnico di origini siciliane.

CRESCITA PROGRESSIVA

All’ottimo lavoro di Italiano c’è da registrare anche quello della società. Non tanto per il mercato, comunque ricco e propositivo, ma soprattutto per la pazienza avuta nell’aspettare l’ex spezzino. D’altronde la stagione della Fiorentina è esplosa in questo 2023. Durante la prima parte, la squadra arrancava terribilmente. In campionato non riusciva a prendere ritmo, alternando buone prestazioni ad altre altrettanto deludenti. Il risultato: 19 punti nelle prime 15 partite prima della sosta per il Mondiale e decimo posto in classifica. Il trend è totalmente cambiato nel nuovo anno. La Fiorentina ha raccolto 23 punti in 16 giornate passando da una media punti di 1.26 nella prima parte a 1.43 nella seconda. Inoltre, la squadra ha svoltato anche nelle coppe: in Conference League ha strapazzato in sequenza Braga, Sivasspor e Lech Poznan, mentre in Coppa Italia ha battuto Sampdoria, Torino e ora Cremonese.

ROSA MIGLIORATA

L’ottimo rapporto tra società e allenatore fa bene alla squadra. Sono parecchi i giocatori migliorati durante questi mesi alla Fiorentina. In primis Cabral, passato da riserva di Jovic a titolare quasi inamovibile e soprattutto uomo decisivo sotto porta: 15 gol in 42 partite stagionali. Nico Gonzalez, dopo i problemi di inizio stagione, è ritornato il giocatore ammirato la scorsa annata. A centrocampo, da sottolineare la crescita di Mandragora e Castrovilli così come in difesa quello esponenziale di Dodo. Il laterale brasiliano era stata la vera grande delusione della prima parte di annata, ma il 2023 lo ha rigenerato riportandolo ai fasti di Donetsk. Insomma, dall’iniziale andamento diesel la Fiorentina ha messo il turbo e ora può regalarsi grandissime soddisfazioni. Solo una volta nella propria storia la Viola è riuscita a fare l’accoppiata di trofei in un anno solare: nel 1961 quando vinse la Coppa delle Coppe e la Coppa Italia.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Sport – Rai