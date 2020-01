Fiorentina, la scossa arriva dal mercato

I viola sono molto attivi in questi giorni per cercare di migliorare una rosa in grande difficoltà

La nuova Fiorentina targata Iachini non ha iniziato l’anno nel migliore dei modi perché, dopo aver assaporato a lungo la vittoria contro il Bologna, è arrivata la beffa nel recupero che ha fatto piombare di nuovo tutto l’ambiente nello sconforto. I toscani non ottengono i tre punti dal 30 ottobre ed i soli quattro punti di margine dal Genoa terzultimo non possono far dormire sonni tranquilli.

Sul mercato la società è molto attiva; in mattinata è stato definito l’acquisto di Patrick Cutrone dal Wolverhampton con la formula del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, operazione importante che va ad arricchire il parco attaccanti. L’attaccate torna dunque in Italia dopo l’avventura poco fortunata in Inghilterra dove con la maglia dei Lupi ha collezionato solamente 12 presenze condite da 2 reti. Nello stesso reparto c’è il caso Pedro, vero oggetto misterioso che sembra già sul piede di partenza direzione Gremio, dato che a Firenze tra infortuni e prestazioni poco convincenti non ha mai inciso.

Per rinforzare ulteriormente la rosa, la dirigenza ha messo gli occhi su Juan Jesus, difensore in uscita dalla Roma, e Alfred Duncan, centrocampista del Sassuolo al quale però sarà difficile arrivare. Sul fronte delle uscite saluteranno i poco impiegati Cristoforo, Dabo e Rasmussen.

Tornando alle questioni di campo, i viola devono necessariamente tornare alla vittoria e devono farlo già dalla prossima giornata, prima che il calendario torni ad essere complicato. Dopo la delicata sfida alla Spal infatti gli uomini di Iachini affronteranno Napoli, Genoa, Juventus e Atalanta, compagini bisognose di punti e difficilissime da battere. Marco Benassi è l’uomo in più, migliore in campo nella trasferta di Bologna e pronto a riprendersi il suo posto al centro del campo dopo le tante panchine con Montella.

Fonte foto: inter-news.it

Alessandro Fornetti