Fiorentina-Juventus, a rischio panchina Vlahovic

Domani sera sarà in programma la seconda semifinale di Coppa Italia. Atteso il ritorno a Firenze dell’attaccante serbo

Fiorentina-Juventus sarà la seconda semifinale di Coppa Italia dopo Milan-Inter di questa sera. C’è grande attesa per il ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze, terra che lo ha consacrato al grande palcoscenico della Serie A. L’ambiente sarà probabilmente tutto contro l’attaccante serbo, il quale è a rischio panchina. A ribadirlo è stato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa. In caso di scelta confermata, pronto Moise Kean a prenderne il posto accanto a Morata. Dall’altro lato, Piatek sarà il terminale offensivo con Saponara e Nico Gonzalez ai lati.

Sandro Caramazza