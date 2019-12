Fiorentina-Inter 1-1, Vlahovic risponde all’ex Borja Valero. Analisi e pagelle

I nerazzurri vengono beffati nel finale dalla grande azione personale dell’attaccante serbo subentrato nel secondo tempo a Chiesa. La Juve festeggia il ritorno in vetta

Settimana complicata sia per la Fiorentina, reduce da 4 sconfitte consecutive e con Montella sempre più in bilico, che per l’Inter, eliminata a sorpresa dalle riserve del Barcellona in Champions League. Se i viola hanno bisogno di fare punti per non essere risucchiati definitivamente nelle sabbie mobili della classifica, i nerazzurri devono rispondere alla convincente vittoria della Juventus sull’Udinese per 3 a 1.

Le scelte iniziali: Montella si schiera con il 3-5-2. Vista l’assenza di Ribery, operatosi alla tibia in Germania, l’attacco sarà affidato a Chiesa e Boateng. Pezzella e Badelji tornano dal primo minuto. Conte si affida agli ex Vecino e Borja Valero ai lati di Brozovic. Godin non è al meglio, dovrebbe giocare Bastoni. Confermatissimi Lukaku e Lautaro in attacco.

FORMAZIONI UFFICIALI:

FIORENTINA (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 21 Lirola, 78 Pulgar, 5 Badelj, 8 Castrovilli, 29 Dalbert; 25 Chiesa, 10 Boateng.

A disposizione: 1 Terracciano, 6 Ranieri, 9 Pedro, 11 Sottil, 15 Cristoforo, 16 Eysseric, 17 Ceccherini, 18 Ghezzal, 23 Venuti, 24 Benassi, 27 Zurkowski, 28 Vlahovic.

Allenatore: Vincenzo Montella.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 8 Vecino, 20 Borja Valero, 77 Brozovic, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 13 Ranocchia, 16 Politano, 19 Lazaro, 21 Dimarco, 30 Esposito, 32 Agoumé.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Mariani.

Assistenti: Schenone e Vivenzi.

Quarto Uomo: Giacomelli.

VAR e Assistente VAR: Mazzoleni, Paganessi.

Il film della partita – L’Inter parte ordinata e mostra un grande giro di palla che la porta al goal già al 9′ con Borja Valero che la mette all’angolino sinistro, dopo l’ottimo assist in area da parte di Brozovic. Il centrocampo inedito dei nerazzurri sembra funzionare a meraviglia, ma la Fiorentina è viva, la mancanza di un vero e proprio centravanti è la pecca più evidente di una squadra che gioca bene fino alla trequarti, ma che non riesce a rendersi pericolosa in area. Al 39′ Lautaro Martinez sigla il 2 a 0 interista, ma il fischietto Mariani annulla per fuorigioco. I giocatori di Conte non apprezzano la decisione del direttore di gara romano, ma devono accettarla. Prima del duplice fischio Lukaku impegna Dragowski con un colpo di testa indirizzato nell’angolino sinistro. I viola si lamentano per un fallo di mano da parte di Skriniar al 45′, lo slovacco scivola e tocca il pallone con il braccio, Mariani lascia correre.

Nel secondo tempo i toscani sembrano a corto di energie, provano ad impensierire Handanovic soltanto con velleitari tiri dalla lunga distanza. Montella sostituisce uno spompato Chiesa al 59′ con il giovane Vlahovic per dare vivacità all’attacco della Fiorentina, ma è ancora l’Inter che si avvicina di più al goal con Lautaro, che ha una chance ghiotta al 63′, ma il suo colpo di testa termina di poco alla destra del palo. Quando sembra che il match stia scivolando verso la vittoria di misura da parte degli uomini di Conte, sale in cattedra l’attaccante dell’under 21 serba, che semina tutta la difesa interista e sigla l’incredibile pareggio.

Doccia gelata per i nerazzuri in quella che si può tranquillamente definire una settimana orribilis, Champions persa e primato in serie A letteralmente regalato alla Vecchia Signora. La Fiorentina ha bisogno di rinforzare il reparto avanzato, Ribery prima di fine febbraio non potrà tornare sui campi, si valutano i profili di Berardi e Politano.

Le pagelle dei nerazzurri:

Handanovic: 6 sembrava destinato al proverbiale 7 in pagella dopo gli interventi da campione su Badelj e Castrovilli, ma la poca reattività nel recupero, che consente a Valhovic di pareggiare non può non essere considerata nel voto.

Skriniar: 5,5 si stacca spesso dalla propria area per andare a prendere gli attaccanti molto mobili della Viola, funziona decisamente meglio contro i centravanti statitici.

de Vrij: 6,5 il vero leader della difesa interista, gestisce ogni situazione pericolosa con lucidità.

Bastoni: 6 soffre la velocità di Chiesa, ma rimedia con la personalità. Dall’88′ Godin: NG

D’Ambrosio: 5,5 fin troppo timido in fase di impostazione, merito dell’aggressività di Dalbert.

Vecino: 5 corre a vuoto, probabilmente pesa il voler dimostrare alla sua ex squadra quanto vale.

Borja Valero: 7 un titolare ritrovato? Vista l’eleganza e la concretezza mostrata stasera sembrerebbe di sì. Dall’84’ Agoume: NG

Brozovic: 6 parte con la solita classe che gli permette di far partire tutte le azioni interiste, cala sensibilmente nella ripresa.

Biraghi: 5 che ne è stato di quello che lo scorso anno veniva definito il miglior crossatore della serie A?

Lukaku: 5,5 fisicamente dà sempre il suo contributo, ma è poco lucido mentalmente per fare male alla difesa fiorentina.

Lautaro: 5 una delle peggiori prestazioni stagionali del Toro. Il goal viene annullato giustamente, salterà per squalifica per il prossimo match contro il Genoa. Dall’84’ Politano: NG

Conte: 5,5 verrebbe da dire “mica è sempre pasqua”, il tecnico nerazzurro attende troppo per effettuare i cambi in una squadra visibilmente stanca e che si trascinava in campo, con gente fresca avrebbe potuto chiuderla prima.

Le parole del tecnico interista: “Purtroppo tre potenziali vittorie si sono tramutate in due pareggi ed una sconfitta. Dobbiamo essere più determinati e chiudere prima le partite, la vittoria non arriva dal cielo solo perché ci chiamiamo Inter. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, siamo venuti su un campo difficile e ne siamo usciti con il rammarico per aver preso solo un punto”.

