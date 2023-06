Fiorentina: inizia il casting per la porta

Tempo di lettura 1 minuto

I viola hanno intenzione di acquistare un portiere da affiancare a Terracciano dopo l’esperimento fallito con Gollini

La Fiorentina vuole comprare un portiere da poter affiancare a Pietro Terracciano, il quale in questa stagione ha avuto prestazioni altalenanti. I nomi caldi al momento sono due: Emil Audero e Wladimiro Falcone della Sampdoria. Per il primo la richiesta dei blucerchiati è di 7-8 milioni di euro, considerando anche che Audero ha subìto un infortunio alla spalla che gli ha impedito di scendere in campo negli ultimi mesi della stagione. Per quanto riguarda Falcone, la Sampdoria ha pagato 4 milioni per il controriscatto dal Lecce e non intende venderlo per meno di 10 milioni di euro. Un vantaggio che la Fiorentina potrebbe sfruttare è il fatto che Falcone ha lo stesso agente di Vincenzo Italiano e Luka Jovic.

Altri due nomi che piacciono alla Fiorentina sono quelli di Montipò del Verona e Cragno del Monza.

Fonte foto: calciomercato.com

Davide Farina