Fiorentina in ansia per Joe Barone, condizioni critiche ma stabili

Tempo di lettura 1 minuto

Ieri è stata rinviata la partita tra i viola e l’Atalanta per l’improvviso malore occorso al direttore generale, nella serata un comunicato del club ha informato sulla situazione

Pomeriggio di alta tensione a Bergamo. Durante la preparazione alla partita tra Fiorentina e Atalanta in programma alle 18 la squadra viola è stata informata di un malore occorso al direttore generale Joe Barone, trasportato in elicottero e ricoverato d’urgenza al San Raffaele di Milano. Il match, su richiesta del club viola, è stato rinviato a data da destinarsi dopo l’avallo della Lega Calcio. Visti gli impegni delle nazionali e le coppe nazionali ed europee ancora non è possibile ipotizzare un giorno per il recupero. Nella serata di ieri la Fiorentina ha diramato un comunicato informando sulle condizioni del dirigente operato subito al cuore. Queste sarebbero critiche ma stabili, Barone è sottoposto alle migliori cure possibili nell’ospedale milanese ricoverato in terapia intensiva. Nella giornata odierna saranno dati nuovi aggiornamenti.

Glauco Dusso