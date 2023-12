Fiorentina, in 3 out verso il Ferencvarosi

Tempo di lettura meno di un minuto

Italiano dovrà fare a meno di Bonaventura, Arthur Melo e Sottil per infortunio. Nessuno dei tre partirà nella giornata di domani

Giornata di rifinitura in casa Fiorentina. In 3 non si solo allenati e non saranno a disposizione di Italiano per la partita di domani contro il Ferencvarosi: Bonaventura, out per una contusione al piede destro, Arthur Melo, per un sovraccarico all’adduttore destro, e Sottil, per un affaticamento al flessore sinistro. Biraghi ha invece svolto una seduta personalizzata per cercare di recupera la miglior forma. Il capitano è squalificato in Conference League e non prenderà parte alla partita di domani alle 18.45.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina