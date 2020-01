Fiorentina, i gigliati sono sbocciati in inverno, serve continuità fino a primavera

Finalmente i Viola sono tornati a regalare ai propri tifosi prestazioni convincenti e risultati, che la platea toscana si aspettava dato l’impegno profuso sul mercato dal nuovo patron Rocco Commisso

I timori per una clamorosa discesa fino agli inferi della serie B sono stati spazzati via dal pragmatismo di Iachini e dalle due vittorie consecutive della Fiorentina contro Spal e Napoli.

Il sesto posto con conseguente qualificazione in Europa League non è più una chimera, 6 punti in 18 giornate sono un distacco recuperabile, anche se le pretendenti sono molteplici ed agguerrite. La parola magica per tentare l’impresa deve essere “continuità”. Il tecnico dei gigliati nella conferenza stampa di vigilia del match del Franchi con il Genoa ha suonato la carica, invitando i suoi a partire subito col piglio giusto: “Se sbagliamo l’approccio mentale, mi incazzo di brutto. Si tratta di un impegno decisivo, la squadra non può sottovalutarlo. Ricordiamo che il Genoa ha messo in difficoltà la Roma. In casa nostra non ci deve essere trippa per gatti”.

Buone notizie per i viola giungono dal centro sportivo Davide Astori, dove Federico Chiesa è tornato regolarmente in gruppo e sarà presumibilmente schierato dal primo minuto accanto a Cutrone. Il 3-5-2 che tanto bene ha fatto al San Paolo vedrà Venuti sostituire lo squalificato Dalbert. Ancora out i lungodegenti Boateng e Ribery.

Probabili formazioni:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Cutrone.

All. Iachini

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria.

All. Nicola

In ottica mercato è sfumato uno degli obiettivi per la difesa, Bonifazi torna alla Spal dal Torino in prestito con obbligo di riscatto collegato a determinate condizioni facilmente raggiungibili. Sistemato l’attacco con l’arrivo di Cutrone, si studia un colpo a centrocampo, i profili più in voga risultano essere Mandragora dell’Udinese e Duncan del Sassuolo.

FOTO: Tuttocalcionews.it

Marco Fabio Ceccatelli