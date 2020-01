Fiorentina-Genoa 0-0, Chiesa predica nel deserto, Criscito sbaglia un rigore

I viola fanno la partita, ma il possesso palla è sterile. Solo le iniziative individuali del talento della nazionale illuminano il campo, ma risulta palese la mancanza di un cecchino in area di rigore. Il Genoa ha le occasioni migliori, ma Dragowski è in giornata di grazia

La Fiorentina insegue il quarto risultato utile in campionato per continuare la rincorsa europea, il trend messo in moto da Iachini giustifica quantomeno la voglia di crederci. Il Genoa non ha più alibi, serve una prova d’orgoglio per dare una scossa all’ambiente e scacciare lo spettro della serie B.

Le scelte dei due tecnici– Iachini conferma dal primo minuto il neo acquisto Cutrone a fianco di Chiesa, per la buona pace di Vlahovic che si accomoda in panchina. Lo squalificato Dalbert sarà sostituito da Venuti. Linea a tre difensiva confermatissima con Milenkovic, Pezzella e Caceres a fare da schermo a Dragowski. Nicola cerca punti salvezza affidandosi al giovane Favilli e al veterano Pandev. In campo dall’inizio anche l’ex Behrami.

Formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Cutrone.

All. Iachini

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli.

All. Nicola

Il film della partita – La sfida tra Fiorentina e Genoa posticipa il fischio d’inizio per dedicare un minuto di silenzio a Narciso Parigi, l’autore dell’inno dei viola. I toscani tengono il pallino del gioco senza mantenere ritmi forsennati, al 9′ Milenkovic sale in cielo e sfiora il vantaggio, ma la palla si stampa sulla traversa, con Perin fuori causa. Il primo break del Genoa vede protagonista Favilli che viene steso in area da Pezzella, rigore per i grifoni e ammonizione per il difensore argentino. Dagli undici metri si presenta lo specialista Criscito, il suo tiro potente ma centrale viene neutralizzato con i piedi da Dragowski. Primo penalty sbagliato in carriera dal capitano dei liguri.

L’errore dal dischetto sveglia la partita, il Genoa ci mette buona volontà, ma è il talento di Chiesa a brillare in questa prima frazione di gioco. Sono tornati i suoi proverbiali assoli che lo hanno portato alla conclusione prima al 28′, palla di poco fuori sulla sinistra e poi al 34′, accelerazione devastante del numero 25 viola e tiro da fuori area che termina alla destra della porta difesa da Perin. La Fiorentina è di nuovo padrona del campo attraverso un possesso palla prudente, ma poco efficace in fase offensiva.

Iachini dimostra di voler provare a vincere la partita, sostituendo un ectoplasmico Cutrone, non capace di bissare il goal siglato in coppa Italia contro l’Atalanta, con il più fresco Vlahovic.

Il copione non cambia, il Genoa si preoccupa di non prenderle, i viola si affidano ad un Chiesa particolarmente ispirato che fa tremare Perin al 79′, ma l’ex portiere juventino risponde alle critiche piovute su di lui dopo il match con la Roma, con un intervento prodigioso. I liguri avrebbero l’occasione per centrare una clamorosa vittoria grazie alla zampata di Pinamonti all’89, entrato al posto di Favilli, ma Dragowski si guadagna definitivamente la palma di migliore in campo salvando i suoi in tuffo dalla beffa finale.

La partita di stasera ha smentito chi credeva che l’acquisto di Cutrone potesse risolvere la difficoltà realizzativa dei viola. Non vorremmo essere nei panni dei giocatori della Fiorentina, alla vigilia Iachini aveva detto: “In casa nostra non deve esserci trippa per gatti”, ma stasera la verità è che nonostante il predominio territoriale dei toscani, è stato il Genoa a rischiare di portare a casa i tre punti. Il pareggio non migliora le condizioni di classifica di nessuna delle due. Il match riconsegna alla serie A due squadre profondamente ridimensionate.

FOTO: Calciomercato.com

Marco Fabio Ceccatelli