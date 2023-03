Fiorentina, finalmente la svolta

I viola arrivano alla sosta con tanto entusiasmo dopo aver trovato un po’ di continuità

La Fiorentina di Vincenzo Italiano vive sicuramente il momento più brillante della stagione; i risultati arrivano in serie e l’entusiasmo è ben visibile sul campo e sugli spalti, con i tifosi sempre pronti a sostenere la squadra. Dalla partita di andata contro il Braga in Conference League qualcosa è scattato nell’ambiente ed i toscani non solo hanno superato i portoghesi ed il Sivasspor in Coppa, ma sono riusciti finalmente a trovare continuità anche in campionato dove la situazione si era fatta difficile.

La Fiorentina brilla ed è a 7 successi consecutivi tra campionato e Conference League che danno tutt’altra prospettiva rispetto ad un mese fa e che mandano alla sosta tutto l’ambiente in condizione di grande fiducia. Le coppe stanno rappresentando una grande occasione per i viola che sono in semifinale di Coppa Italia ed ai quarti di Conference League, con grandi possibilità di avanzare ancora visto che affronteranno formazioni molto inferiori sulla carta come Cremonese e Lech Poznan. La vera svolta però è arrivata in campionato, dove a lungo Italiano non riusciva a far esprimere i suoi come nelle coppe e dove sembrava che non si avessero le stesse motivazioni. Le quattro vittorie di fila hanno restituito grande entusiasmo e la Fiorentina ha scalato la classifica fino al nono posto; ha ritrovato con costanza Nico Gonzalez ed ha finalmente trovato anche l’apporto delle punte anche in Serie A.

La sosta arriva nel miglior momento della stagione ma serve per ricaricare le batterie in vista di un finale ricco di impegni; i viola giocheranno tantissimo ad aprile e Italiano dovrà essere bravo a sfruttare tutta la rosa a disposizione. Le coppe sono il grande obiettivo della stagione ma allo stesso tempo un buon piazzamento in campionato è altrettanto importante per le ambizioni di una squadra che sta piano piano tornando ai propri livelli.

Fonte foto: adhocnews.it

Alessandro Fornetti