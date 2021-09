Fiorentina, esame Inter per continuare a volare

I viola hanno iniziato alla grande la stagione e puntano finalmente ad un piazzamento di rilievo dopo anni di buio

La Fiorentina di Vincenzo Italiano vola sulle ali di un entusiasmo che dall’estate non si è mai fermato; la sfortunata trasferta alla prima giornata contro la Roma è stata subito archiviata e da lì i toscani hanno battuto Torino, Atalanta e Genoa dimostrando che quest’anno saranno un osso duro per tutti. Il nuovo tecnico in poche settimane ha conquistato tutti, ha dato un’impronta di gioco e coinvolto nel progetto giocatori che sembravano destinati alla partenza, come Milenkovic, Duncan e Saponara.

Il peso dell’attacco è tutto su Dusan Vlahovic che è partito molto bene e promette una stagione di conferma dopo quella sorprendente dello scorso anno; gol al Torino e doppietta all’Atalanta oltre a tanto lavoro per la squadra e tanto sacrificio. Il serbo però non è solo ed anzi ad accompagnarlo maggiormente ci sono due calciatori che stanno impressionando per la loro continuità; Bonaventura è il faro di tutte le azioni viola e garantisce qualità e quantità in ogni zona del campo, Nico Gonzalez è rapido, salta l’uomo e crea superiorità numerica, aprendo spazi interessanti sia per la punta che per gli inserimenti dei centrocampisti.

Ora i viola sono attesi dall’esame Inter per confermare quanto di buono fatto vedere in questo inizio e misurare le ambizioni di una stagione che ha tutte le potenzialità per essere ottima. I nerazzurri vengono dai sei gol rifilati al Bologna e sono in gran forma, banco di prova perfetto per mostrarsi al cospetto di un avversario sulla carta superiore ma che deve fungere da stimolo per il prosieguo di un progetto davvero molto interessante, guidato da un allenatore emergente ma con le idee molto chiare.

Alessandro Fornetti