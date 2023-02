Fiorentina double face: mal di pancia in Serie A, ma nelle coppe vola

La squadra di Italiano quest’anno si sta regalando una stagione altamente contradditoria tra campionato, Conference League e Coppa Italia

E’ una Fiorentina double face: in difficoltà in campionato, positiva e concreta in Conference League. Il risultato conseguito giovedì in Portogallo contro il Braga ne è la perfetta dimostrazione. La squadra di Italiano ha dominato nell’andata dei playoff vincendo 4-0 e disputando una prova da grandissima squadra. Al Franchi bisognerà soltanto gestire ed evitare suicidi per arrivare tranquillamente agli ottavi di finale. Il cammino tra Europa e Serie A è però profondamente diverso, così come quello di alcuni interpreti ma andiamo con ordine.

MAL DI SERIE A

In campionato, la Viola è ferma al quattordicesimo posto con appena 24 punti. Pochi per una squadra di questo livello. La Viola paga tantissimo l’altalena di risultati e di prestazione. Basti pensare che nelle ultime sette partite di campionato, ha conquistato solo una vittoria, quattro sconfitte e due pareggi. Praticamente un ruolino da squadra da zona retrocessione. La Fiorentina ha il mal di Serie A. A dimostrarlo anche il percorso in Coppa Italia. Due partite vinte su due in coppa nazionale contro Sampdoria e Torino. L’ultimo successo in A è datato 7 gennaio contro il Sassuolo. Coincidenze o meno, la Fiorentina ha evidentemente un problema con la continuità in campionato. Ergo: è una squadra da gare secche. Il problema rimane il solito: la squadra palleggia tanto, crea diverse potenziali palle-gol, ma fa enorme fatica in fase di realizzazione. I vari Jovic e Cabral, quantomeno in Serie A non riescono a brillare, e la mancanza di verve sotto porta di Ikone, Kouamé e Nico Gonzalez è un’ulteriore aggravante da sottolineare. In Europa la musica cambia.

ALTRA MUSICA

La Fiorentina si è qualificata nel girone eliminatorio da seconda classificata con 13 punti, al pari dell’Istanbul Basaksehir. Turchi primi per miglior differenza reti negli scontri diretti. Posizione che non ha aggravato il cammino europeo dei viola. Anzi, l’exploit contro il Braga ne è stata l’apoteosi. A differenza della Serie A, si è vista una squadra forte, concreta e soprattutto letale in zona gol. Protagoniste proprio le due punte affette da un mal di pancia cronico in campionato: ovvero, Jovic e Cabral, entrambi autori di una doppietta personale. Significativo soprattutto il rendimento dell’ex Real Madrid, dominatore in Europa con sei gol in sette partite più un assist, mentre in Serie A è fermo a soli tre reti in 20 presenze. Jovic è probabilmente la vera fotografia di questa Viola. In Europa si trasforma, la speranza per il popolo fiorentino è che mantenga questo trend fino a maggio.

Sandro Caramazza