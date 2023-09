Fiorentina, doppio addio per questa stagione: Kokorin e Sabiri ceduti

Tempo di lettura meno di un minuto

Uno ritorna in Cipro, l’altro dopo pochi mesi in viola vola in Arabia Saudita

La Fiorentina, nonostante la fine del mercato, chiude comunque due cessioni. Si tratta di Kokorin, che va all’Aris Limassol. E’ un ritorno per il centravanti russo, che già lo scorso anno aveva giocato in prestito nei ciprioti. Peraltro, stagione molto positiva chiusa da capocannoniere della squadra con 13 gol in 30 partite complessive. Quanto a Sabiri, il quale era stato prelevato lo scorso inverno per approdare a Firenze proprio quest’estate, lascia la la Fiorentina senza mai esordire. Vola in Arabia Saudita al Al-Fayha.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Labaro Viola