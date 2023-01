Fiorentina delusa da Jovic, la società guarda al mercato

I viola potrebbero decidere di cedere il serbo già a gennaio, ma trovare un rimpiazzo sarà molto difficile

La Fiorentina si interroga su Luka Jovic; l’attaccante sta deludendo per continuità di rendimento e impegno e la dirigenza viola sta valutando se cederlo già in questa finestra di mercato. Trovare un’alternativa però non sarebbe semplice, dato l’immobilismo del calciomercato e le richieste degli altri club. Jovic potrebbe avere però ancora pochi giorni per convincere Italiano; l’allenatore si interroga infatti sull’impiego di Kouamè o Nico Gonzales da falso nueve con il serbo relegato in panchina. Le alternative della società sono rappresentate da Shomurodov della Roma, Henry del Verona o Beto dell’Udinese.

Alessandro Fornetti