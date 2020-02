Fiorentina, contro l’Udinese serve vincere per trovare continuità

I viola ospiti in una deserta Dacia Arena cercheranno i tre punti per dare seguito al buon momento di forma

La Fiorentina di Iachini dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta è ripartita bene con il successo rotondo a Genova contro la Sampdoria ed il pareggio ottenuto in rimonta e in inferiorità numerica contro il Milan. Ora la parola d’ordine per i toscani deve essere solo una: continuità. Sarà molto importante infatti centrare un successo alla Dacia Arena di Udine per avvicinare quantomeno la parte sinistra della classifica e contestualmente allontanarsi da zone pericolose, visto quanto corrono ultimamente in fondo.

Mister Iachini dopo il prezioso pareggio nello scorso turno, potrà contare su tre nuovi acquisti di gennaio, uno per reparto, che hanno dimostrato di essersi integrati bene nei suoi schemi. Il primo, il brasiliano Igor, sarà un cambio obbligato vista la squalifica di Dalbert, ma il terzino ha già fatto vedere delle cose importanti e avrà voglia di confermarsi. Per il centrocampo il nome nuovo è Duncan che sembra aver scalzato Benassi nelle preferenze del tecnico e che può dare tanto sia dal punto di vista fisico che tecnico. L’ultimo nome da cui ripartire è Cutrone che si era un po’ perso dopo il gol in Coppa Italia contro l’Atalanta, ma che col Milan è entrato alla grande in partita guadagnando il rigore poi trasformato da Pulgar. Probabilmente partirà ancora fuori dagli undici titolari ma dare delle risposte positive è stato sicuramente un passo importante, dato anche il buon momento di forma del suo compagno di reparto Vlahovic.

L’Udinese di De Paul, tanto cercato dai viola in sede di mercato, farà di tutto per vincere, visto che i tre punti mancano ai friulani da un mese e mezzo e l’ultima con il Bologna è sfuggita nel recupero.

Fonte foto: globalsport.globalist.it

Alessandro Fornetti