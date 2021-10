Fiorentina, la verità sulla rottura con Vlahovic

Commisso ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha rivelato che il calciatore serbo ha rifiutato una ricca offerta da parte del club toscano

Diciamocelo, era nell’aria. Che le strade di Dusan Vlahovic e della Fiorentina si dovessero separare sembrava abbastanza scontato. Erano molto pochi i tifosi Viola a credere che il centravanti serbo avrebbe firmato il prolungamento con il club toscano. Ora il classe 2000 di Belgrado non sarà più visto troppo di buon occhio dai supporter della Fiorentina, notoriamente non teneri con chi non tiene alla maglia.

La situazione

Il contratto di Dusan Vlahovic scadrà nel 2023. Già questa estate tanti top club si erano fatti avanti per lui, mettendo sul piatto anche cifre cospicue. In particolare l’Atletico Madrid sembrava davvero ad un passo dall’ingaggiare il numero 9 viola. Commisso aveva tenuto duro, sperando di riuscire a convincere il ragazzo a sposare la causa della Fiorentina.

Purtroppo gli auspici del patron italo-americano sono andati a farsi benedire, come confermato da lui stesso con un comunicato ufficiale il cui succo è: “Abbiamo offerto a Vlahovic il contratto più ricco della storia di questo club, ma ha rifiutato”.

La verità

Approfondendo un po’ di più la vicenda, si è scoperto che la rottura sarebbe stata provocata dall’agente del giocatore. Come si apprende dal TGR Rai Toscana, infatti, il procuratore di Dusan avrebbe formulato delle richieste inaccettabili. In particolare avrebbe chiesto il mandato in esclusiva per la cessione del calciatore e una percentuale del 10% sui 75 milioni di prezzo pattuito per il suo cartellino.

Di fronte a tali pretese Commisso non ci ha visto più. Abbiamo imparato a conoscere la verve del presidente della Fiorentina che ha subito emanato un comunicato ufficiale, uno sfogo. Ha fatto bene? Assolutamente no! Questo palesare al mondo intero che il calciatore non intende rinnovare si rivelerà un clamoroso autogol.

Ce lo vedete voi a gennaio Commisso chiedere 75 milioni per il suo gioiello? Oddio magari lui ci proverà pure, ma chi glieli darà quei soldi? Neanche il Tottenham e l’Atletico Madrid probabilmente.

Intanto in casa viola è caccia al possibile sostituto. I nomi in pole per non far rimpiangere il bomber serbo sono sempre gli stessi, Belotti, Scamacca, Petagna e un giovane in rampa di lancio. Quel Lorenzo Lucca che tanto bene sta facendo con il Pisa in Serie B.

