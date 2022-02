Fiorentina: Commisso al veleno su Vlahovic ed i suoi agenti: “Bugiardi e disonesti”

Il Presidente viola pur ammettendo di aver concluso un buon affare non le manda a dire all’entourage del giocatore serbo

Quello di Vlahovic è stato senza dubbio il colpo più importante di questa sessione di calciomercato in Serie A. Alla Juventus è arrivato uno degli attaccanti più promettenti d’Europa, alla Fiorentina invece 75 milioni di euro, pur se dilazionati. Il presidente viola Commisso però non ci sta e si è scagliato non tanto contro il giocatore serbo ma contro i suoi agenti, definiti “bugiardi e disonesti”. Secondo il patron italo-americano infatti i procuratori di Vlahovic avrebbero comunicato il rifiuto della proposta di rinnovo a pochi giorni dalla cessione, non dando il tempo al club di effettuare una contro-offerta. Inoltre hanno forzato la mano sulle commissioni legate alla vendita e tenuto un atteggiamento poco collaborativo per tutta la durata delle trattative. In ogni caso Commisso si è detto soddisfatto dell’affare concluso dal punto di vista economico, dato che il rischio era di perdere Dusan a zero più in avanti.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ilbianconero.com)