Fiorentina, cercasi portiere: tre nomi sulla lista

I viola in estate andranno alla ricerca di un nuovo numero uno. Dragowski lascerà Firenze. In osservazione tre portieri italiani: Cragno, Vicario e Carnesecchi

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo portiere. Dragowski non ha convinto in quest’ultima stagione tant’è che a fine anno dovrebbe lasciare Firenze per dare spazio ad un nuovo numero uno. Il polacco ha perso peraltro il posto a discapito di Terraciano, che a parte l’errore contro il Milan, sta disputando un buon campionato. Per il DS Pradè serve però altro. Nel mirino della Fiorentina sono questi i nomi sotto osservazione: Cragno, Vicario e Carnesecchi. Dei tre soltanto il primo gioca al momento per la squadra proprietaria del suo cartellino, ossia il Cagliari. Quanto a Vicario e Carnesecchi, attualmente in prestito ad Empoli e Cremonese, sono di proprietà sempre di Cagliari e Atalanta.

Sandro Caramazza