Fiorentina-Bologna 4-0: Chiesa show, felsinei già in vacanza

Partita a senso unico al Franchi. Dopo uno scialbo 0-0 dopo 45′, nella ripresa si scatena il figlio d’arte con una tripletta, gioia anche per Milenkovic. Prestazione da dimenticare per i ragazzi di Mihajlovic

Grazie alla miglior prestazione stagionale di Federico Chiesa, la Fiorentina supera 4-0 il Bologna nell’ultima partita stagionale dei viola al Franchi. Oltre alla tripletta del figlio d’arte, a completare il poker dei toscani la rete di Milenkovic, la seconda consecutiva.

In porta per i viola c’è ancora Terracciano, Iachini non recupera Ribery. Mihajlovic non rinuncia a Barrow, in difesa spazio al giovane Corbo. Caldo, stanchezza e assenza di obiettivi sembrano prevalere nel primo tempo, che termina con uno scialbo 0-0. Troppo poco considerando che è comunque un derby dell’Appennino e così nella ripresa la musica decisamente cambia. Sale in cattedra infatti Federico Chiesa che, dopo appena tre minuti, è fortunato nel trovare la deviazione vincente di Medel che spiazza Skorupski. Al 54′ il figlio di Enrico prima trova l’ottima opposizione del portiere ospite su un suo tiro, poi però ribadisce in rete anticipando tutti. Il Bologna crolla e i padroni di casa ne approfittano: al 74′ Milenkovic, ormai uno specialista d’aria di rigore, risolve una mischia per il tris viola. C’è ancora tempo infine per il poker, e la tripletta personale, di Chiesa che con un gran destro dal limite che toglie le ragnatele dall’incrocio. Il gioiellino toscano si porta a casa il pallone e si candida ad essere uomo mercato delle prossime settimane. Bologna non pervenuto e già in vacanza. Mihajlovic, uno che non vuole mai perdere, non sarà contento…

Fonti foto: sport.sky.it, gonews.it

Francesco Carci