Fiorentina-Atalanta 2-1, vendetta viola: ai quarti c’è l’Inter

I toscani di Iachini vendicano la sconfitta nella semifinale dello scorso anno. A segno Cutrone, Ilicic e nel finale Lirola nonostante l’inferiorità numerica dei padroni di casa (rosso a Pezzella). Appuntamento ora a San Siro il 29 gennaio

FIRENZE – La Fiorentina accede ai quarti di Coppa Italia. Grazie al successo per 2-1 sull’Atalanta i viola vendicano la sconfitta subita in semifinale lo scorso anno proprio dagli orobici e si regalano la sfida contro l’Inter, in programma mercoledì 29 gennaio a San Siro. A segno Cutrone, Ilicic e Lirola.

Iachini si affida al neo acquisto Cutrone, che ci mette appena 11 minuti a ripagare la fiducia: l’ex attaccante del Milan concretizza un cross da sinistra di Dalbert e poco dopo, non contento, va vicino al raddoppio. In campo solo i toscani e Vlahovic, ben servito da Benassi, sciupa una clamorosa occasione a porta spalancata.

Alla mezzora quasi per caso Pasalic sfiora il pareggio colpendo la traversa, ma rimarrà l’unica occasione degli orobici nel primo tempo. Nella ripresa entra l’ex Ilicic e la musica cambia: al 67′ proprio lo sloveno riceve da Malinovskyi e trafigge Terracciano. Entra anche il Papu Gomez e le cose sembrano mettersi meglio per gli ospiti quando al 70′ Pezzella rimedia il secondo giallo per simulazione. Nonostante sia in 10 però la Fiorentina trova il gol del 2-1 allo scadere: Pulgar all’84’ lancia Lirola che regala in un colpo solo gol e qualificazione. Franchi in festa: al di là del pass per i quarti, si vede la mano di Iachini mentre Gasperini e la sua Dea tornano con l’amaro in bocca.

