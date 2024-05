Finisce ufficialmente l’era Pioli al Milan

Tempo di lettura meno di un minuto

A comunicare la notizia è il club rossonero con una nota ufficiale. Il sostituto dovrebbe essere Paulo Fonseca

Stefano Pioli non sarà l’allenatore del Milan nella prossima stagione. A rendere nota la notizia è il club rossonero con un comunicato ufficiale in cui viene ringraziato il mister per l’operato in questi 5 anni. Nella sua esperienza al Milan Pioli ha vinto lo Scudetto nel 2022 ed ha giocato una semifinale di Champions la passata stagione. Il futuro della panchina rossonera sembrerebbe essere Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma. Il portoghese dovrebbe firmare un triennale a circa 3 milioni di euro annui.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina