Fine dei giochi? Il cast di Febbrea90 dalle 18 alle 20 su radioromafutura.it proverà a capirci qualcosa insieme a voi

Dopo mille peripezie la Lega Serie A ha scelto di far giocare i recuperi della 26° giornata, ma nel Consiglio Federale di martedì 10 marzo si deciderà il destino del campionato, si va verso la sospensione. Nel frattempo la Juve torna in vetta battendo facilmente l’Inter per 2 a 0

Nel bunker degli studi di radioromafutura.it, 5 ragazzi coraggiosi, rigorosamente ad un metro e mezzo di distanza, cercheranno di chiarire i punti salienti dell’iter fin qui seguito dai vertici del calcio. Con voi per l’esegesi del campionato Marco Fabio Ceccatelli, Federico Di Placido, Cesare D’Agostino e Severino Niro. Ospite d’onore il conduttore di Zoff News Michele Zoffranieri.

In collegamento telefonico il noto giornalista e telecronista di DAZN Raffaele Pappadà; l’infallibile colpitore di traverse da 55 metri Valerio Barberi de IlMilanista.it e il leader di una legione unita e compatta, tutta di colore biancoceleste, il nostro Alessandro Cicchetti.

